https://ria.ru/20240516/kharkov-1946297417.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:45
2024-05-16T00:45
2024-05-16T00:46
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". В телеграм-канале полтавского отделения "Общественного" после полуночи появились несколько сообщений о взрывах в городе. В регионе с 19.11 мск 15 мая объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240516/obstrely-1946297032.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги