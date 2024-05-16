https://ria.ru/20240516/kharkov-1946297417.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:45

2024-05-16T00:45

2024-05-16T00:46

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". В телеграм-канале полтавского отделения "Общественного" после полуночи появились несколько сообщений о взрывах в городе. В регионе с 19.11 мск 15 мая объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240516/obstrely-1946297032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

харьковская область

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф