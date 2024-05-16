https://ria.ru/20240516/karner-1946507253.html
"Расстреливать". Глава МВД Австрии оговорился, говоря о пропаганде халифата
"Расстреливать". Глава МВД Австрии оговорился, говоря о пропаганде халифата - РИА Новости, 16.05.2024
"Расстреливать". Глава МВД Австрии оговорился, говоря о пропаганде халифата
Глава МВД Австрии Герхард Карнер, выступая в четверг перед журналистами, оговорился, заявив, что за пропаганду халифата в республике нужно "расстреливать",... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:28
2024-05-16T18:28
2024-05-16T18:28
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ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Глава МВД Австрии Герхард Карнер, выступая в четверг перед журналистами, оговорился, заявив, что за пропаганду халифата в республике нужно "расстреливать", тогда как предполагалось слово "депортировать", министр сразу же извинился за свою оговорку и затем несколько раз повторил фразу верно. "И для любого экстремиста или радикала, который это делает, которые призывает к халифату... существуют только две альтернативы: арестовать или расстрелять. Депортировать. Арестовать или депортировать, извините, я исправляюсь: арестовать или депортировать. Извините меня за эту оговорку, арестовать или депортировать", - сказал министр, выступая в четверг на пресс-конференции , посвященной отчету МВД о защите конституции республики за 2023 год. Трансляцию общения с журналистами вел официальный аккаунт министерства внутренних дел Австрии в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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"Расстреливать". Глава МВД Австрии оговорился, говоря о пропаганде халифата
Глава МВД Австрии оговорился и призвал расстреливать за пропаганду халифата
ВЕНА, 16 мая — РИА Новости. Глава МВД Австрии Герхард Карнер, выступая в четверг перед журналистами, оговорился, заявив, что за пропаганду халифата в республике нужно "расстреливать", тогда как предполагалось слово "депортировать", министр сразу же извинился за свою оговорку и затем несколько раз повторил фразу верно.
"И для любого экстремиста или радикала, который это делает, которые призывает к халифату... существуют только две альтернативы: арестовать или расстрелять. Депортировать. Арестовать или депортировать, извините, я исправляюсь: арестовать или депортировать. Извините меня за эту оговорку, арестовать или депортировать", - сказал министр, выступая в четверг на пресс-конференции , посвященной отчету МВД о защите конституции республики за 2023 год.
Трансляцию общения с журналистами вел официальный аккаунт министерства внутренних дел Австрии в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.