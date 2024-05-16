https://ria.ru/20240516/kareliya-1946472413.html

Депутат на заседании назвала приглашенную общественницу "курицей"

Депутат на заседании назвала приглашенную общественницу "курицей" - РИА Новости, 16.05.2024

Депутат на заседании назвала приглашенную общественницу "курицей"

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике законодательного собрания Карелии Галина Гореликова назвала "курицей" приглашенную... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:39

2024-05-16T16:39

2024-05-16T16:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике законодательного собрания Карелии Галина Гореликова назвала "курицей" приглашенную на заседание общественницу, но позже извинилась в своих соцсетях. О скандале стало известно после того, как депутат Петросовета Андрей Рогалевич выложил видео, на котором Гореликова дает указания перед началом заседания комитета. Приглашенную женщину - председателя КРОО "Заонежье" Валентину Сукотову, которая по незнанию села на место кого-то из депутатов, Гореликова назвала "курицей". "Вчера перед началом заседания комитета произнесла недопустимые слова. Заседание комитета для меня как для его председателя это всегда волнительное мероприятие, это всегда эмоции. Очень переживала, как пройдет комитет. Сама от себя такого не ожидала", - написала Гореликова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" после того, как видео вызвало резонанс. Она добавила, что понимает реакцию людей и не оправдывает себя. "Считаю, что такие выражения неприемлемы. Приношу свои извинения всем, кого они могли обидеть", - добавила Гореликова. Глава фракции "Единая Россия" в законодательном собрании республики Алексей Хейфец также высказался о поведении коллеги. "В ближайшее время проведем заседание фракции, на котором будет дана оценка словам депутата и соответствию их этическим нормам, установленным в уставе партии", - написал Хейфец в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240502/sud-1943517006.html

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единая россия, россия, республика карелия, происшествия