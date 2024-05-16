https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил мэр Тбилиси

Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил мэр Тбилиси - РИА Новости, 16.05.2024

Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил мэр Тбилиси

Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T01:08

2024-05-16T01:08

2024-05-16T02:24

в мире

грузия

тбилиси

сша

каха каладзе (мэр тбилиси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945949370_0:66:1251:770_1920x0_80_0_0_315341072b76486edade867688b2434e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая - РИА Новости. Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию... Это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране. Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение? Мы должны называть все своими именами", - заявил Каладзе в эфире телекомпании "Рустави 2". Ранее в среду министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, обратились к демонстрантам и поддержали их. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240516/gruziya-1946295858.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1946101172.html

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

грузия

тбилиси

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, грузия, тбилиси, сша, каха каладзе (мэр тбилиси)