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Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО - РИА Новости, 16.05.2024
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15:18 16.05.2024 (обновлено: 15:41 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kadrovik-1946444576.html
Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО
Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО - РИА Новости, 16.05.2024
Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО
Арестованный за взятки начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов находится в СИЗО "Лефортово", с правозащитниками общаться отказался,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:18
2024-05-16T15:41
происшествия
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москва
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алексей мельников
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Арестованный за взятки начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов находится в СИЗО "Лефортово", с правозащитниками общаться отказался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался. С чем связан его отказ, мне не известно", - сказал Мельников. Он добавил, что Кузнецов помещен в камеру площадью от 8 до 12 квадратных метров, скорее всего, без соседа. В камере есть телевизор, холодильник, чайник. "Юрию Васильевичу предстоит пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время он сдаст анализы, пообщается с психологом", - добавил правозащитник. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html
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происшествия, россия, москва, юрий кузнецов, алексей мельников, следственный комитет россии (ск рф), лефортово, онк
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Кузнецов, Алексей Мельников, Следственный комитет России (СК РФ), Лефортово, ОНК
Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

Главный кадровик Минобороны Кузнецов находится в СИЗО "Лефортово"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Юрий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Арестованный за взятки начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов находится в СИЗО "Лефортово", с правозащитниками общаться отказался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался. С чем связан его отказ, мне не известно", - сказал Мельников.
Лева Мартиросян — взяткодатель, фигурант по делу экс-начальника Восьмого управления Генштаба ВС России Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Он добавил, что Кузнецов помещен в камеру площадью от 8 до 12 квадратных метров, скорее всего, без соседа. В камере есть телевизор, холодильник, чайник.
"Юрию Васильевичу предстоит пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время он сдаст анализы, пообщается с психологом", - добавил правозащитник.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
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ПроисшествияРоссияМоскваЮрий КузнецовАлексей МельниковСледственный комитет России (СК РФ)ЛефортовоОНК
 
 
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