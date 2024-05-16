https://ria.ru/20240516/kadrovik-1946444576.html

Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО - РИА Новости, 16.05.2024

Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

Арестованный за взятки начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов находится в СИЗО "Лефортово", с правозащитниками общаться отказался,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:18

2024-05-16T15:18

2024-05-16T15:41

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Арестованный за взятки начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов находится в СИЗО "Лефортово", с правозащитниками общаться отказался, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался. С чем связан его отказ, мне не известно", - сказал Мельников. Он добавил, что Кузнецов помещен в камеру площадью от 8 до 12 квадратных метров, скорее всего, без соседа. В камере есть телевизор, холодильник, чайник. "Юрию Васильевичу предстоит пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время он сдаст анализы, пообщается с психологом", - добавил правозащитник. Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946264892.html

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происшествия, россия, москва, юрий кузнецов, алексей мельников, следственный комитет россии (ск рф), лефортово, онк