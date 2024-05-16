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Нетаньяху допустил, что Израиль может закончить войну в Газе без помощи США - РИА Новости, 16.05.2024
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04:30 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
Нетаньяху допустил, что Израиль может закончить войну в Газе без помощи США
Нетаньяху допустил, что Израиль может закончить войну в Газе без помощи США - РИА Новости, 16.05.2024
Нетаньяху допустил, что Израиль может закончить войну в Газе без помощи США
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что власти Израиля смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи США. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T04:30
2024-05-16T04:30
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что власти Израиля смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи США. В интервью телеканалу CNBC премьер указал, что Израиль не может допустить будущее, в котором палестинское движение ХАМАС получит Газу. На вопрос, предпочитает ли Израиль действовать без США, Нетаньяху заявил, что старается сделать все возможное для разрешения споров со Штатами, однако стране нужна победа. "Я предпочитаю это делать (проводить военные действия - ред.) с США. Мы рады, что мы можем это делать с США... Но в конце концов, когда на кону стоит наше выживание, мы делаем то, что должны ", - подчеркнул Нетаньяху. Нетаньяху также рассказал, что в данный момент Израиль занимается уничтожением четырех оставшихся батальонов ХАМАС в анклаве. Как сообщал портал Axios со ссылкой на источники, Нетаньяху заявил в ходе заседания военного кабинета 9 мая, что Израиль не является вассальным государством США. По данным портала, такая реакция израильского премьера последовала после того, как президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артснарядов при вторжении в Рафах. Байден ранее заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan сообщала, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240515/peregovory-1946289459.html
https://ria.ru/20240515/netanyakhu-1946039256.html
https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
рафах (провинция)
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Нетаньяху допустил, что Израиль может закончить войну в Газе без помощи США

Нетаньяху: Израиль может завершить военные действия в Газе без помощи США

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что власти Израиля смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи США.
В интервью телеканалу CNBC премьер указал, что Израиль не может допустить будущее, в котором палестинское движение ХАМАС получит Газу. На вопрос, предпочитает ли Израиль действовать без США, Нетаньяху заявил, что старается сделать все возможное для разрешения споров со Штатами, однако стране нужна победа.
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"Я предпочитаю это делать (проводить военные действия - ред.) с США. Мы рады, что мы можем это делать с США... Но в конце концов, когда на кону стоит наше выживание, мы делаем то, что должны ", - подчеркнул Нетаньяху.
Нетаньяху также рассказал, что в данный момент Израиль занимается уничтожением четырех оставшихся батальонов ХАМАС в анклаве.
Как сообщал портал Axios со ссылкой на источники, Нетаньяху заявил в ходе заседания военного кабинета 9 мая, что Израиль не является вассальным государством США. По данным портала, такая реакция израильского премьера последовала после того, как президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артснарядов при вторжении в Рафах.
Байден ранее заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах.
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В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan сообщала, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильСШАРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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