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Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны - РИА Новости, 16.05.2024
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16:43 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/italiya-1946473543.html
Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны
Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны - РИА Новости, 16.05.2024
Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны
Итальянский сенатор Клаудио Борги, представляющий партию "Лига", которая входит в правящую коалицию, сообщил, что внес законопроект об отмене закона,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:43
2024-05-16T16:43
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Итальянский сенатор Клаудио Борги, представляющий партию "Лига", которая входит в правящую коалицию, сообщил, что внес законопроект об отмене закона, обязывающего вывешивать флаг Евросоюза снаружи и внутри административных зданий страны. "В кабинеты передан законопроект об отмене закона, обязывающего вывешивать флаг Евросоюза снаружи и внутри административных зданий", - написал сенатор в соцсети Х. По его словам, у Италии только один флаг - триколор, рядом с которым может быть вывешен флаг области. В Италии с 1998 года действует закон, согласно которому над государственными учреждениями страны должен развеваться флаг ЕС.
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в мире, италия, евросоюз
В мире, Италия, Евросоюз
Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны

Сенатор Борги внес законопроект об отмене закона о флаге ЕС на зданиях

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Итальянский сенатор Клаудио Борги, представляющий партию "Лига", которая входит в правящую коалицию, сообщил, что внес законопроект об отмене закона, обязывающего вывешивать флаг Евросоюза снаружи и внутри административных зданий страны.
"В кабинеты передан законопроект об отмене закона, обязывающего вывешивать флаг Евросоюза снаружи и внутри административных зданий", - написал сенатор в соцсети Х.
По его словам, у Италии только один флаг - триколор, рядом с которым может быть вывешен флаг области.
В Италии с 1998 года действует закон, согласно которому над государственными учреждениями страны должен развеваться флаг ЕС.
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