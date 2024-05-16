https://ria.ru/20240516/italiya-1946473543.html

Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны

Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны - РИА Новости, 16.05.2024

Сенатор в Италии предложил снять флаги ЕС с административных зданий страны

Итальянский сенатор Клаудио Борги, представляющий партию "Лига", которая входит в правящую коалицию, сообщил, что внес законопроект об отмене закона,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:43

2024-05-16T16:43

2024-05-16T16:43

в мире

италия

евросоюз

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Итальянский сенатор Клаудио Борги, представляющий партию "Лига", которая входит в правящую коалицию, сообщил, что внес законопроект об отмене закона, обязывающего вывешивать флаг Евросоюза снаружи и внутри административных зданий страны. "В кабинеты передан законопроект об отмене закона, обязывающего вывешивать флаг Евросоюза снаружи и внутри административных зданий", - написал сенатор в соцсети Х. По его словам, у Италии только один флаг - триколор, рядом с которым может быть вывешен флаг области. В Италии с 1998 года действует закон, согласно которому над государственными учреждениями страны должен развеваться флаг ЕС.

https://ria.ru/20240504/italiya-1943812755.html

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в мире, италия, евросоюз