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Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход - РИА Новости, 16.05.2024
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18:16 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/imuschestvo-1946504523.html
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход - РИА Новости, 16.05.2024
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход
Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:16
2024-05-16T18:16
происшествия
россия
курск
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале. Отмечается, что иск был подан к шести "физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: Колесникову Б.В., Ахметову Р.Л., Ахметовой-Айдаровой Т.И., Кий С.В., Такташевой Р.С., Черткову Ю.Д.", а также трем организациям: ООО "ТОР" (ИНН 4632188820), ООО "Донбасс Кондитер" (ООО ДОНКО) (ИНН 9308023328), ЧАО "Производственное объединение "Конти" (ИНН 251122405090). "Решением Ленинского районного суда города Курска от 16 мая иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что в доход Российской Федерации обращено имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "ТОР", денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Донбасс Кондитер". Решение суда обращено к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
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Новости
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происшествия, россия, курск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Курск, Генеральная прокуратура РФ
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход

Имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти" обратили в госдоход РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что иск был подан к шести "физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: Колесникову Б.В., Ахметову Р.Л., Ахметовой-Айдаровой Т.И., Кий С.В., Такташевой Р.С., Черткову Ю.Д.", а также трем организациям: ООО "ТОР" (ИНН 4632188820), ООО "Донбасс Кондитер" (ООО ДОНКО) (ИНН 9308023328), ЧАО "Производственное объединение "Конти" (ИНН 251122405090).
"Решением Ленинского районного суда города Курска от 16 мая иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в доход Российской Федерации обращено имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "ТОР", денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Донбасс Кондитер".
Решение суда обращено к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
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