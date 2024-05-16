https://ria.ru/20240516/imuschestvo-1946504523.html
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход - РИА Новости, 16.05.2024
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход
Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:16
2024-05-16T18:16
2024-05-16T18:16
происшествия
россия
курск
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале. Отмечается, что иск был подан к шести "физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: Колесникову Б.В., Ахметову Р.Л., Ахметовой-Айдаровой Т.И., Кий С.В., Такташевой Р.С., Черткову Ю.Д.", а также трем организациям: ООО "ТОР" (ИНН 4632188820), ООО "Донбасс Кондитер" (ООО ДОНКО) (ИНН 9308023328), ЧАО "Производственное объединение "Конти" (ИНН 251122405090). "Решением Ленинского районного суда города Курска от 16 мая иск Генпрокуратуры РФ удовлетворен", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что в доход Российской Федерации обращено имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "ТОР", денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Донбасс Кондитер". Решение суда обращено к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
https://ria.ru/20240508/makfa-1944700310.html
https://ria.ru/20240321/ryba-1934670414.html
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Курск, Генеральная прокуратура РФ
Имущество "Производственного объединения "Конти" обратили в госдоход
Имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти" обратили в госдоход РФ
РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости.
Суд в Курске обратил в доход РФ имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", сообщила объединенная пресс-служба
судебной системы региона.
"Ленинский районный суд г. Курска рассмотрел иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что иск был подан к шести "физическим лицам, которые имеют иностранные паспорта: Колесникову Б.В., Ахметову Р.Л., Ахметовой-Айдаровой Т.И., Кий С.В., Такташевой Р.С., Черткову Ю.Д.", а также трем организациям: ООО "ТОР" (ИНН 4632188820), ООО "Донбасс Кондитер" (ООО ДОНКО) (ИНН 9308023328), ЧАО "Производственное объединение "Конти" (ИНН 251122405090).
"Решением Ленинского районного суда города Курска от 16 мая иск Генпрокуратуры
РФ удовлетворен", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что в доход Российской Федерации обращено имущество ЧАО "Производственное объединение "Конти", объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки) и денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "ТОР", денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Донбасс Кондитер".
Решение суда обращено к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.