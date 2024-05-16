https://ria.ru/20240516/gruziya-1946298901.html

Власти Грузии не боятся санкций США, заявил мэр Тбилиси

Власти Грузии не боятся санкций США, заявил мэр Тбилиси - РИА Новости, 16.05.2024

Власти Грузии не боятся санкций США, заявил мэр Тбилиси

Власти Грузии не боятся американских санкций, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T01:02

2024-05-16T01:02

2024-05-16T01:02

в мире

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сша

тбилиси

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 16 мая - РИА Новости. Власти Грузии не боятся американских санкций, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что американская сторона может ввести персональные санкции в отношении руководства Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. О'Брайен добавил, что американская сторона также может отказаться от оказания финансовой помощи, если США будут рассматриваться властями Грузии как противник. "Это неправильно. Если мы говорим о стратегическом партнерстве, дружбе, то шантаж и разговоры с угрозами просто неприемлемы… Я выскажу лично свое мнение и позицию моих однопартийцев, никто не боится этих санкций. Когда дело касается твоей страны, твоей родины, о каких санкциях может идти речь",- заявил Каладзе в эфире телекомпании "Рустави 2". Каладзе добавил, что он не понимает, какие основания могут иметь возможные санкции против властей Грузии. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240516/gruziya-1946295858.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1946123673.html

https://ria.ru/20240515/perinchek-1946109382.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси)