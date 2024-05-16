https://ria.ru/20240516/goszakaz-1946530573.html

На форуме "Госзаказ" обсудили будущее городов

На форуме "Госзаказ" обсудили будущее городов - РИА Новости, 16.05.2024

На форуме "Госзаказ" обсудили будущее городов

Эксперты дискуссии "Вместе создаем город будущего" в рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ" пришли к выводу, что для развития городов будущего нужно... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:19

2024-05-16T20:19

2024-05-16T20:19

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Эксперты дискуссии "Вместе создаем город будущего" в рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ" пришли к выводу, что для развития городов будущего нужно учитывать не только географические и климатические особенности, но самое главное - запрос его жителей, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. "По прогнозам экспертов, через 50-70 лет более 10 миллиардов человек будут жить в городах. Большинство городов было создано в начале XX века. Это накладывает ограничения на возможности их быстрой модернизации. С нашей точки зрения, чтобы город будущего развивался, следует учесть географические особенности, климатические условия, экономическую социальную активность горожан, промышленный и инфраструктурный потенциал. Но самое главное — запросы его жителей", — отметил модератор дискуссии, исполнительный директор правового блока группы ВЭБ.РФ Игорь Редькин, его слова приводит пресс-служба. В ходе обсуждения представители власти, институтов развития, регионов России, а также архитекторы и молодежь порассуждали о характеристиках города будущего, путях развития его инфраструктуры и экономики, а также способах улучшения качества жизни людей. По мнению основателя архитектурного бюро Tesler Architects Кирилла Теслера, город будущего в первую очередь должен быть удобным для жителей. "Мы видим тренд на безопасность и эмоциональный комфорт жителей городов. Сделать города такими — задача в том числе архитекторов. Мы используем весь наш инструментарий, чтобы людям стало комфортнее", — пояснил Теслер. Комфорт горожан невозможно создать и поддерживать без развитой сети услуг и сервисов, уточнил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) Александр Демин. Для этого малые и средние предприятия прекрасно подходят. Такой бизнес лучше адаптируется к быстро меняющимся условиям и будет являться авангардом сервиса в городах будущего, сказал депутат. Липецк — один из городов, где малый и средний бизнес чувствует себя уверенно. В особой экономической зоне "Липецк" работают уже 62 резидента, и новые инвесторы продолжают приходить, рассказала во время дискуссии глава администрации города Евгения Уваркина. "Сегодня Липецк — промышленный город с особой экономической зоной, и мы гордимся тем, что, несмотря на пандемию и санкции, к нам приходят новые инвесторы. У нас большой потенциал для развития МСП, и это сегодня наш приоритет", — подчеркнула она. Уваркина добавила, что для развития городам необязательно расти вширь. Куда важнее развивать инфраструктуру — строить дороги, школы, больницы, жилье. Это повысит уровень жизни людей и привлечет дополнительные инвестиции. А где инвестиции — там новые рабочие места, отметила исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Татьяна Дьяченко. "Мы сформировали "колесо" городской экономики из 12 направлений (развития городов), по которым мы сейчас работаем. Краеугольным камнем этих направлений является мастер-планирование, в котором ВЭБ.РФ тоже играет большую роль. С помощью мастер-плана и данных Индекса качества жизни мы выделяем направления развития. После — создаем эффективные партнерства с бизнесом или коммерческими банками, а также помогаем управлять проектами", — перечислила Дьяченко. В формировании комфортной городской среды в последнее время активно участвуют не только власти и инвесторы, но и горожане. Тренд последних лет — привлечение к этим процессам молодых людей, рассказал генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов. "Мы как раз обсуждали, что и айтишники, и вообще молодые горожане создают некий запрос для города, для региона о том, какого уровня комфорта они хотят городскую среду. И как только регион направляет туда свое внимание, появляются дорожки для велосипедистов, комфортные парки, места для отдыха, красивые кафе, цифровые сервисы, логистика для мероприятий. Городская среда преображается быстро и удивительно", — сказал Павлов. XIX Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" проходит в Москве с 15 по 17 мая. Форум является одним из самых значимых мероприятий в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Это площадка обмена опытом между ключевыми игроками рынка и обсуждения актуальных вопросов и тенденций в сфере закупок. На выставке в рамках форума также демонстрируются последние достижения и инновации в этой области.

https://radiosputnik.ru/20240515/goszakaz-1946281510.html

https://ria.ru/20240515/postavki-1946232741.html

https://ria.ru/20240513/importozameschenie-1937565836.html

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Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), города, липецк, москва, евгения уваркина