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Китай должен выбрать между Россией и Западом, заявили в Госдепе - РИА Новости, 16.05.2024
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17:28 16.05.2024 (обновлено: 17:48 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/gosdep-1946490199.html
Китай должен выбрать между Россией и Западом, заявили в Госдепе
Китай должен выбрать между Россией и Западом, заявили в Госдепе - РИА Новости, 16.05.2024
Китай должен выбрать между Россией и Западом, заявили в Госдепе
В госдепе США считают, что Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом, пишет издание Newsweek со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:28
2024-05-16T17:48
россия
китай
сша
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В госдепе США считают, что Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом, пишет издание Newsweek со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США на фоне визита президента России Владимира Путина в КНР. Президент РФ Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине. "Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности", - заявил собеседник издания, говоря о России. По словам собеседника издания, это позиция не только США, но также НАТО и "Большой семерки". Президент РФ Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://radiosputnik.ru/20231120/putin-1910519247.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946345445.html
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россия, китай, сша, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Китай, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Китай должен выбрать между Россией и Западом, заявили в Госдепе

Newsweek: КНР не может поддерживать РФ, если хочет развивать отношения с Западом

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В госдепе США считают, что Китай не может поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с Западом, пишет издание Newsweek со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США на фоне визита президента России Владимира Путина в КНР.
Президент РФ Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
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"Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности", - заявил собеседник издания, говоря о России.
По словам собеседника издания, это позиция не только США, но также НАТО и "Большой семерки".
Президент РФ Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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РоссияКитайСШАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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