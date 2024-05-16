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Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО, заявила Голикова - РИА Новости, 16.05.2024
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14:04 16.05.2024 (обновлено: 14:08 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/golikova-1946416086.html
Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО, заявила Голикова
Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО, заявила Голикова - РИА Новости, 16.05.2024
Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО, заявила Голикова
Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сегодня, 20 лет назад они считались малодоступными, сообщила... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:04
2024-05-16T14:08
общество
россия
татьяна голикова
здоровье
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сегодня, 20 лет назад они считались малодоступными, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "Еще лет 20 назад ЭКО считалось чем-то уникальным и малодоступным. Сегодня такими процедурами охвачено свыше 50 тысяч женщин", - сказала Голикова в видеоприветствии к участникам тематического дня "Современные технологии для сбережения здоровья" на выставке-форуме "Россия" Она отметила, что биотехнологии стали важным элементом здравоохранения, благодаря в России есть все возможности для роста продолжительности и качества жизни. "Первый препарат для лечения болезни Бехтерева, новые продукты тканевой инженерии для восстановления хрящевой ткани, современные бионические протезы, новые клапаны сердца и протезы сосудов. Это лишь отдельные примеры тех результатов, которых мы смогли добиться", - добавила Голикова. Вице-премьер отметила, что сейчас до утверждения национального проекта “Новые технологии сбережения здоровья” необходимо подготовить базу для его реализации. В рамках этой работы будут определены основные направления научных исследований, проработаны вопросы внедрения результатов в практику. На это будет направлена подсистема Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Она позволит отбирать наиболее перспективные разработки и отслеживать их внедрение.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907382983.html
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общество, россия, татьяна голикова, здоровье
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье
Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сегодня, 20 лет назад они считались малодоступными, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"Еще лет 20 назад ЭКО считалось чем-то уникальным и малодоступным. Сегодня такими процедурами охвачено свыше 50 тысяч женщин", - сказала Голикова в видеоприветствии к участникам тематического дня "Современные технологии для сбережения здоровья" на выставке-форуме "Россия"
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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Она отметила, что биотехнологии стали важным элементом здравоохранения, благодаря в России есть все возможности для роста продолжительности и качества жизни.
"Первый препарат для лечения болезни Бехтерева, новые продукты тканевой инженерии для восстановления хрящевой ткани, современные бионические протезы, новые клапаны сердца и протезы сосудов. Это лишь отдельные примеры тех результатов, которых мы смогли добиться", - добавила Голикова.
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13 мая, 16:43
Вице-премьер отметила, что сейчас до утверждения национального проекта “Новые технологии сбережения здоровья” необходимо подготовить базу для его реализации. В рамках этой работы будут определены основные направления научных исследований, проработаны вопросы внедрения результатов в практику. На это будет направлена подсистема Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. Она позволит отбирать наиболее перспективные разработки и отслеживать их внедрение.
 
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