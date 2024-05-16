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В Дагестане мужчина погиб при чистке цистерны из-под битума

В Дагестане мужчина погиб при чистке цистерны из-под битума - РИА Новости, 16.05.2024

В Дагестане мужчина погиб при чистке цистерны из-под битума

Мужчина погиб в Дагестане во время чистки цистерны из-под битума на своем участке из-за возгорания паров бензина, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:53

2024-05-16T19:53

2024-05-16T19:53

происшествия

буйнакский район

буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в Дагестане во время чистки цистерны из-под битума на своем участке из-за возгорания паров бензина, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики. "По предварительным данным, 15 мая 2024 года житель села Кадар (Буйнакского района – ред.) на своём приусадебном участке осуществлял чистку цистерны из-под битума. Вследствие произошедшего возгорания паров бензина в емкости мужчина погиб", – говорится в сообщении. В связи с гибелью мужчины прокуратура Буйнакска проводит проверку, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240218/depo-1928123793.html

буйнакский район

буйнакск

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происшествия, буйнакский район, буйнакск