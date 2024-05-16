https://ria.ru/20240516/gaza-1946451292.html

Израиль намерен ввести дополнительные силы в Рафах на юге сектора Газа

Израиль намерен ввести дополнительные силы в Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 16.05.2024

Израиль намерен ввести дополнительные силы в Рафах на юге сектора Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о планируемом вводе дополнительных сил в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю идет сухопутная... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:35

2024-05-16T15:35

2024-05-16T17:03

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

рафах (провинция)

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921495253_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_2c9ad32511450e6000400380d118dc42.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о планируемом вводе дополнительных сил в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю идет сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС."Эта операция будет продолжена параллельно с входом в этот район дополнительных сил. Несколько туннелей в этом районе были разрушены нашими войсками, и вскоре будут разрушены еще несколько. Эта деятельность будет усиливаться", — сказал он.Галант добавил, что находится в районе Рафаха после встречи с главой Южного командования и командирами 162-й дивизии, 84 и 401-й бригад, а также пожарной бригады."Все наши войска действуют в чрезвычайной манере. Сотни террористических целей уже поражены, и наши силы маневрируют в этом районе", — добавил он.По словам министра , Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас изматывает ХАМАС, так как у движения нет возможности реорганизоваться, лечить раненых и отсутствуют резервные силы и запасы.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, боевики ХАМАС захватили более 200 заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам в секторе Газа. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. По данным палестинского Минздрава, погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы ЦАХАЛ вошли в Рафах — город, который считается последним оплотом ХАМАС.Российский МИД призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240513/galant-1945653602.html

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

рафах (провинция)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рафах (провинция), израиль, хамас