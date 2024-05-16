https://ria.ru/20240516/gaza-1946327886.html

Военные США установили временный пирс в Газе

Военные США установили временный пирс в Газе - РИА Новости, 16.05.2024

Военные США установили временный пирс в Газе

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:17

2024-05-16T09:17

2024-05-16T09:33

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав."Сегодня приблизительно в 7.40 (в Газе, совпадает с мск - ред.) персонал центрального командования (вооруженных сил) США, поддерживающий гуманитарную миссию по доставке дополнительной гуманитарной помощи нуждающемуся палестинскому гражданскому населению, установил временный пирс на берегу в Газе", - говорится в публикации командования в соцсети X.Отмечается, что для установки пирса американские войска не вводились на территорию сектора Газа. Грузовики с гуманитарной помощью, как ожидается, начнут прибывать к пирсу в ближайшие дни.В конце апреля в Пентагоне сообщали, что военные приступили к монтажу временного пирса у побережья сектора Газа и рассчитывали с начала мая приступить к завозу гуманитарной помощи палестинцам морским путем. По пирсу планировали завозить грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Планировалось, что военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

https://ria.ru/20240515/netanyakhu-1946039256.html

https://ria.ru/20240515/peregovory-1946289459.html

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сша, в мире, израиль, рафах (провинция), вооруженные силы сша, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году