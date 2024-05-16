Рейтинг@Mail.ru
Военные США установили временный пирс в Газе - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 16.05.2024 (обновлено: 09:33 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/gaza-1946327886.html
Военные США установили временный пирс в Газе
Военные США установили временный пирс в Газе - РИА Новости, 16.05.2024
Военные США установили временный пирс в Газе
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:17
2024-05-16T09:33
сша
в мире
израиль
рафах (провинция)
вооруженные силы сша
хамас
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ef12019496e0e8bd7719ddc4cd21cb92.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав."Сегодня приблизительно в 7.40 (в Газе, совпадает с мск - ред.) персонал центрального командования (вооруженных сил) США, поддерживающий гуманитарную миссию по доставке дополнительной гуманитарной помощи нуждающемуся палестинскому гражданскому населению, установил временный пирс на берегу в Газе", - говорится в публикации командования в соцсети X.Отмечается, что для установки пирса американские войска не вводились на территорию сектора Газа. Грузовики с гуманитарной помощью, как ожидается, начнут прибывать к пирсу в ближайшие дни.В конце апреля в Пентагоне сообщали, что военные приступили к монтажу временного пирса у побережья сектора Газа и рассчитывали с начала мая приступить к завозу гуманитарной помощи палестинцам морским путем. По пирсу планировали завозить грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Планировалось, что военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
https://ria.ru/20240515/netanyakhu-1946039256.html
https://ria.ru/20240515/peregovory-1946289459.html
сша
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_43:0:1543:1125_1920x0_80_0_0_49c45c8a38cd84b9aa7eeb9e6fde3008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, израиль, рафах (провинция), вооруженные силы сша, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, В мире, Израиль, Рафах (провинция), Вооруженные силы США, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военные США установили временный пирс в Газе

Военные США сообщили об установке временного пирса в Газе для доставки гумпомощи

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав.
«
"Сегодня приблизительно в 7.40 (в Газе, совпадает с мск - ред.) персонал центрального командования (вооруженных сил) США, поддерживающий гуманитарную миссию по доставке дополнительной гуманитарной помощи нуждающемуся палестинскому гражданскому населению, установил временный пирс на берегу в Газе", - говорится в публикации командования в соцсети X.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Нетаньяху допустил, что Израиль может закончить войну в Газе без помощи США
Вчера, 04:30
Отмечается, что для установки пирса американские войска не вводились на территорию сектора Газа. Грузовики с гуманитарной помощью, как ожидается, начнут прибывать к пирсу в ближайшие дни.
В конце апреля в Пентагоне сообщали, что военные приступили к монтажу временного пирса у побережья сектора Газа и рассчитывали с начала мая приступить к завозу гуманитарной помощи палестинцам морским путем. По пирсу планировали завозить грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Планировалось, что военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
СМИ: в Израиле недовольны, что Нетаньяху не продумал план управления Газой
15 мая, 04:11
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
ХАМАС высказалось об израильских поправках по перемирию в секторе Газа
15 мая, 23:13
 
СШАВ миреИзраильРафах (провинция)Вооруженные силы СШАХАМАСМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала