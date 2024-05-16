https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай
Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:57
2024-05-16T16:57
2024-05-16T17:03
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов поставок своего газа по трубопроводам и в форме сжиженного природного газа (СПГ), сообщила РИА Новости заместитель директора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова. Президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам российского президента, Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике. В частности, стороны договорились углублять взаимодействие по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. "По газу - в первую очередь реализация собственно газа через крупные ГТС (газотранспортные системы - ред.) и в виде СПГ", - сказала Мирошникова, отвечая на вопрос, в развитии каких энергетических проектов с китайскими партнерами заинтересована Россия. Эксперт также отметила, что речь также может идти о расширении газотранспортной инфраструктуры на востоке, сотрудничестве в сфере технологий изготовления и транспортировки СПГ.
https://ria.ru/20240103/gazprom-1919579542.html
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китай, россия, в мире
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай
Мирошникова: РФ заинтересована в увеличении поставок СПГ и газа по трубам в КНР
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов поставок своего газа по трубопроводам и в форме сжиженного природного газа (СПГ), сообщила РИА Новости заместитель директора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова.
Президент России Владимир Путин
находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин
и Харбин
. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
. По словам российского президента, Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике. В частности, стороны договорились углублять взаимодействие по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку.
"По газу - в первую очередь реализация собственно газа через крупные ГТС (газотранспортные системы - ред.) и в виде СПГ", - сказала Мирошникова, отвечая на вопрос, в развитии каких энергетических проектов с китайскими партнерами заинтересована Россия.
Эксперт также отметила, что речь также может идти о расширении газотранспортной инфраструктуры на востоке, сотрудничестве в сфере технологий изготовления и транспортировки СПГ.