https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html

Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай

Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай

Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:57

2024-05-16T16:57

2024-05-16T17:03

китай

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов поставок своего газа по трубопроводам и в форме сжиженного природного газа (СПГ), сообщила РИА Новости заместитель директора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова. Президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам российского президента, Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике. В частности, стороны договорились углублять взаимодействие по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. "По газу - в первую очередь реализация собственно газа через крупные ГТС (газотранспортные системы - ред.) и в виде СПГ", - сказала Мирошникова, отвечая на вопрос, в развитии каких энергетических проектов с китайскими партнерами заинтересована Россия. Эксперт также отметила, что речь также может идти о расширении газотранспортной инфраструктуры на востоке, сотрудничестве в сфере технологий изготовления и транспортировки СПГ.

https://ria.ru/20240103/gazprom-1919579542.html

https://ria.ru/20231215/energoresursy-1915991620.html

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