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Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
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16:57 16.05.2024 (обновлено: 17:03 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай
Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:57
2024-05-16T17:03
китай
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов поставок своего газа по трубопроводам и в форме сжиженного природного газа (СПГ), сообщила РИА Новости заместитель директора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова. Президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам российского президента, Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике. В частности, стороны договорились углублять взаимодействие по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. "По газу - в первую очередь реализация собственно газа через крупные ГТС (газотранспортные системы - ред.) и в виде СПГ", - сказала Мирошникова, отвечая на вопрос, в развитии каких энергетических проектов с китайскими партнерами заинтересована Россия. Эксперт также отметила, что речь также может идти о расширении газотранспортной инфраструктуры на востоке, сотрудничестве в сфере технологий изготовления и транспортировки СПГ.
https://ria.ru/20240103/gazprom-1919579542.html
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Эксперт рассказала о стремлении России увеличить поставки газа в Китай

Мирошникова: РФ заинтересована в увеличении поставок СПГ и газа по трубам в КНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРегазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР
Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Регазификационный терминал в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская сторона будет поднимать целый ряд вопросов в области энергетического взаимодействия с Китаем, в том числе она заинтересована в увеличении объемов поставок своего газа по трубопроводам и в форме сжиженного природного газа (СПГ), сообщила РИА Новости заместитель директора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова.
Президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом, в рамках которого он посещает Пекин и Харбин. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам российского президента, Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике. В частности, стороны договорились углублять взаимодействие по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку.
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"Газпром" заявил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень
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"По газу - в первую очередь реализация собственно газа через крупные ГТС (газотранспортные системы - ред.) и в виде СПГ", - сказала Мирошникова, отвечая на вопрос, в развитии каких энергетических проектов с китайскими партнерами заинтересована Россия.
Эксперт также отметила, что речь также может идти о расширении газотранспортной инфраструктуры на востоке, сотрудничестве в сфере технологий изготовления и транспортировки СПГ.
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