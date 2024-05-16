Рейтинг@Mail.ru
Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 16.05.2024 (обновлено: 19:38 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946522629.html
Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт
Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт - РИА Новости, 16.05.2024
Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт
"Ядерный зонтик" Франции не сможет защитить Европу в случае, если Россия будет вынуждена нанести по ней ядерный удар, пишет в статье для издания Politico... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:34
2024-05-16T19:38
франция
россия
европа
эммануэль макрон
евросоюз
politico
оксфордский университет
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810009263_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_8c715985100ddd7129f724671a595761.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Ядерный зонтик" Франции не сможет защитить Европу в случае, если Россия будет вынуждена нанести по ней ядерный удар, пишет в статье для издания Politico профессор права Оксфордского университета Деррик Уайатт. По мнению профессора, президент Франции Эммануэль Макрон ошибается, думая, что французский "ядерный зонтик" может защитить Европу. "Без США у Европы просто не было бы подходящего ответа на использование тактического ядерного оружия со стороны России. Несмотря на то, что у Франции более крупный ядерный арсенал, чем у Великобритании, это было бы основным фактором, который мог бы препятствовать тому, чтобы Франция нанесла ядерный удар по России в защиту союзников", - пишет он. Уайатт утверждает, что в РФ "просто не поверили бы", что Франция нанесет удар по российским городам или военным базам на Балтике в ответ на российские удары. "Ядерных зонтиков" Франции и Великобритании на самом деле достаточно, однако правда в том, что они достаточно широки только для того, чтобы "накрыть" Францию и Великобританию", - отмечает он. Ранее во время речи о будущем Европы Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. По его словам, это позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией. Заявления Макрона подверглись критике со стороны всех политических партий. Макрон ранее уже озвучивал идею "общего ядерного зонтика" ЕС. Он заявлял, что Париж несет ответственность за защиту ЕС, указывая на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240203/makron-1925157487.html
https://ria.ru/20240513/sunak-1945732591.html
https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html
франция
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810009263_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_42d5ee58304cedf21ac4c252ae1f8c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, европа, эммануэль макрон, евросоюз, politico, оксфордский университет
Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Politico, Оксфордский университет, Специальная военная операция на Украине
Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт

Politico: ядерный зонтик Франции не защитит Европу при ядерном ударе России

© Фото : Unsplash / Milo Weiler Зонт
Зонт - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Unsplash / Milo Weiler
Зонт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Ядерный зонтик" Франции не сможет защитить Европу в случае, если Россия будет вынуждена нанести по ней ядерный удар, пишет в статье для издания Politico профессор права Оксфордского университета Деррик Уайатт.
По мнению профессора, президент Франции Эммануэль Макрон ошибается, думая, что французский "ядерный зонтик" может защитить Европу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
"Война с Россией". Во Франции забили тревогу из-за неожиданных слов Макрона
3 февраля, 03:18
"Без США у Европы просто не было бы подходящего ответа на использование тактического ядерного оружия со стороны России. Несмотря на то, что у Франции более крупный ядерный арсенал, чем у Великобритании, это было бы основным фактором, который мог бы препятствовать тому, чтобы Франция нанесла ядерный удар по России в защиту союзников", - пишет он.
Уайатт утверждает, что в РФ "просто не поверили бы", что Франция нанесет удар по российским городам или военным базам на Балтике в ответ на российские удары.
"Ядерных зонтиков" Франции и Великобритании на самом деле достаточно, однако правда в том, что они достаточно широки только для того, чтобы "накрыть" Францию и Великобританию", - отмечает он.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Сунак уверен, что мир подошел близко к ядерной эскалации
13 мая, 21:07
Ранее во время речи о будущем Европы Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. По его словам, это позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией. Заявления Макрона подверглись критике со стороны всех политических партий. Макрон ранее уже озвучивал идею "общего ядерного зонтика" ЕС. Он заявлял, что Париж несет ответственность за защиту ЕС, указывая на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Макрон назвал французское ЯО гарантией построения отношений с Россией
28 апреля, 01:12
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронЕвросоюзPoliticoОксфордский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала