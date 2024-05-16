https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946522629.html

Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт

Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт - РИА Новости, 16.05.2024

Ядерный зонтик Франции не защитит Европу, заявил эксперт

"Ядерный зонтик" Франции не сможет защитить Европу в случае, если Россия будет вынуждена нанести по ней ядерный удар, пишет в статье для издания Politico... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:34

2024-05-16T19:34

2024-05-16T19:38

франция

россия

европа

эммануэль макрон

евросоюз

politico

оксфордский университет

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Ядерный зонтик" Франции не сможет защитить Европу в случае, если Россия будет вынуждена нанести по ней ядерный удар, пишет в статье для издания Politico профессор права Оксфордского университета Деррик Уайатт. По мнению профессора, президент Франции Эммануэль Макрон ошибается, думая, что французский "ядерный зонтик" может защитить Европу. "Без США у Европы просто не было бы подходящего ответа на использование тактического ядерного оружия со стороны России. Несмотря на то, что у Франции более крупный ядерный арсенал, чем у Великобритании, это было бы основным фактором, который мог бы препятствовать тому, чтобы Франция нанесла ядерный удар по России в защиту союзников", - пишет он. Уайатт утверждает, что в РФ "просто не поверили бы", что Франция нанесет удар по российским городам или военным базам на Балтике в ответ на российские удары. "Ядерных зонтиков" Франции и Великобритании на самом деле достаточно, однако правда в том, что они достаточно широки только для того, чтобы "накрыть" Францию и Великобританию", - отмечает он. Ранее во время речи о будущем Европы Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие. По его словам, это позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией. Заявления Макрона подверглись критике со стороны всех политических партий. Макрон ранее уже озвучивал идею "общего ядерного зонтика" ЕС. Он заявлял, что Париж несет ответственность за защиту ЕС, указывая на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240203/makron-1925157487.html

https://ria.ru/20240513/sunak-1945732591.html

https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942867449.html

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франция, россия, европа, эммануэль макрон, евросоюз, politico, оксфордский университет