https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946447540.html
Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии
Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии - РИА Новости, 16.05.2024
Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии
Франция считает, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, поддерживая сторонников независимости, устраивающих погромы, заявил глава... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:27
2024-05-16T15:27
2024-05-16T18:16
в мире
франция
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новая каледония
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Франция считает, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, поддерживая сторонников независимости, устраивающих погромы, заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2. "Я сожалею, что часть лидеров сторонников независимости заключила сделку с Азербайджаном, что бесспорно. Но, несмотря на попытки вмешательства, Франция остается суверенной", - заявил Дарманен. В апреле между парламентом Азербайджана и конгрессом Новой Каледонии был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ призван стать основой для развития отношений между парламентами двух стран и определить рамки двустороннего сотрудничества. Стороны договорились поддерживать отношения, включая визиты депутатских делегаций. В понедельник сторонники независимости острова от Франции устроили манифестацию, которая переросла в погромы. Сотни граждан и полицейских получили ранения, четыре человека погибли. Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь распорядился ввести на острове статус чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что Париж вводит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов". На данный момент также 2700 полицейских и жандармов привлечены к восстановлению порядка. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946360472.html
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в мире, франция, азербайджан, новая каледония, жеральд дарманен, протесты в новой каледонии
В мире, Франция, Азербайджан, Новая Каледония, Жеральд Дарманен, Протесты в Новой Каледонии
Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии
Глава МВД Франции Дарманен: Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости.
Франция считает, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, поддерживая сторонников независимости, устраивающих погромы, заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2
.
"Я сожалею, что часть лидеров сторонников независимости заключила сделку с Азербайджаном, что бесспорно. Но, несмотря на попытки вмешательства, Франция остается суверенной", - заявил Дарманен.
В апреле между парламентом Азербайджана и конгрессом Новой Каледонии был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ призван стать основой для развития отношений между парламентами двух стран и определить рамки двустороннего сотрудничества. Стороны договорились поддерживать отношения, включая визиты депутатских делегаций.
В понедельник сторонники независимости острова от Франции устроили манифестацию, которая переросла в погромы. Сотни граждан и полицейских получили ранения, четыре человека погибли. Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь
распорядился ввести на острове статус чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что Париж вводит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов". На данный момент также 2700 полицейских и жандармов привлечены к восстановлению порядка.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.