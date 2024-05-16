https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946447540.html

Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии

Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии - РИА Новости, 16.05.2024

Париж обвинил Баку в поддержке сторонников независимости Новой Каледонии

Франция считает, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, поддерживая сторонников независимости, устраивающих погромы, заявил глава... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:27

2024-05-16T15:27

2024-05-16T18:16

в мире

франция

азербайджан

новая каледония

жеральд дарманен

протесты в новой каледонии

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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Франция считает, что Азербайджан вмешивается в ситуацию в Новой Каледонии, поддерживая сторонников независимости, устраивающих погромы, заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2. "Я сожалею, что часть лидеров сторонников независимости заключила сделку с Азербайджаном, что бесспорно. Но, несмотря на попытки вмешательства, Франция остается суверенной", - заявил Дарманен. В апреле между парламентом Азербайджана и конгрессом Новой Каледонии был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ призван стать основой для развития отношений между парламентами двух стран и определить рамки двустороннего сотрудничества. Стороны договорились поддерживать отношения, включая визиты депутатских делегаций. В понедельник сторонники независимости острова от Франции устроили манифестацию, которая переросла в погромы. Сотни граждан и полицейских получили ранения, четыре человека погибли. Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь распорядился ввести на острове статус чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что Париж вводит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов". На данный момент также 2700 полицейских и жандармов привлечены к восстановлению порядка. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946360472.html

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946429088.html

франция

азербайджан

новая каледония

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в мире, франция, азербайджан, новая каледония, жеральд дарманен, протесты в новой каледонии