https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946429088.html
Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов
Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов - РИА Новости, 16.05.2024
Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов
Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов сторонников независимости, чтобы обеспечить остров всем необходимым, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:36
2024-05-16T14:36
2024-05-16T18:16
в мире
новая каледония
франция
париж
габриэль атталь
протесты в новой каледонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946350016_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_5ce59445f06f240cb0141990c916f8a6.jpg
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов сторонников независимости, чтобы обеспечить остров всем необходимым, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. "Прошедший день вновь был отмечен насилием. Дополнительная отправка подкрепления с помощью открытого воздушного моста позволит вернуть порядок и гарантировать поставки на остров необходимых продуктов", - сообщил премьер в Х по итогам заседания кризисного штаба по ситуации на заморской территории. По его словам, введение статуса чрезвычайной ситуации даст правительству дополнительные инструменты для борьбы с погромщиками. Как сообщила ранее в эфире телеканала BFMTV глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес, ущерб от погромов сторонников независимости Новой Каледонии уже насчитывает 150 миллионов евро. Более ста магазинов и предприятий были сожжены или разграблены. Накануне Атталь распорядился ввести на острове статус чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что Париж вводит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов". На данный момент также 2700 полицейских и жандармов привлечены к восстановлению порядка. В понедельник мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240515/attal-1946288233.html
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html
https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946360472.html
https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html
новая каледония
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946350016_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_754cbc3a842aeccf5ce993bd9c1f116f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каледония, франция, париж, габриэль атталь, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Габриэль Атталь, Протесты в Новой Каледонии
Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов
Париж открыл воздушный мост в Новую Каледонию из-за погромов за независимость
ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов сторонников независимости, чтобы обеспечить остров всем необходимым, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
"Прошедший день вновь был отмечен насилием. Дополнительная отправка подкрепления с помощью открытого воздушного моста позволит вернуть порядок и гарантировать поставки на остров необходимых продуктов", - сообщил премьер в Х по итогам заседания кризисного штаба по ситуации на заморской территории.
По его словам, введение статуса чрезвычайной ситуации даст правительству дополнительные инструменты для борьбы с погромщиками.
Как сообщила ранее в эфире телеканала BFMTV глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес, ущерб от погромов сторонников независимости Новой Каледонии уже насчитывает 150 миллионов евро. Более ста магазинов и предприятий были сожжены или разграблены. Накануне Атталь распорядился ввести на острове статус чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что Париж
вводит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов".
На данный момент также 2700 полицейских и жандармов привлечены к восстановлению порядка.
В понедельник мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.