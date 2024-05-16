https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946429088.html

Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов

Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов - РИА Новости, 16.05.2024

Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов

Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов сторонников независимости, чтобы обеспечить остров всем необходимым, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:36

2024-05-16T14:36

2024-05-16T18:16

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новая каледония

франция

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габриэль атталь

протесты в новой каледонии

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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Франция создала воздушный мост в Новую Каледонию на фоне погромов сторонников независимости, чтобы обеспечить остров всем необходимым, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. "Прошедший день вновь был отмечен насилием. Дополнительная отправка подкрепления с помощью открытого воздушного моста позволит вернуть порядок и гарантировать поставки на остров необходимых продуктов", - сообщил премьер в Х по итогам заседания кризисного штаба по ситуации на заморской территории. По его словам, введение статуса чрезвычайной ситуации даст правительству дополнительные инструменты для борьбы с погромщиками. Как сообщила ранее в эфире телеканала BFMTV глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес, ущерб от погромов сторонников независимости Новой Каледонии уже насчитывает 150 миллионов евро. Более ста магазинов и предприятий были сожжены или разграблены. Накануне Атталь распорядился ввести на острове статус чрезвычайной ситуации. Он сообщил, что Париж вводит солдат в Новую Каледонию "для обеспечения охраны портов и аэропортов". На данный момент также 2700 полицейских и жандармов привлечены к восстановлению порядка. В понедельник мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240515/attal-1946288233.html

https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946360472.html

https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html

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