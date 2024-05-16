https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946360472.html
В Новой Каледонии задержали подозреваемого в убийстве в ходе погромов
В Новой Каледонии задержали подозреваемого в убийстве в ходе погромов - РИА Новости, 16.05.2024
В Новой Каледонии задержали подозреваемого в убийстве в ходе погромов
Полиция в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, задержала человека, подозреваемого в убийстве двух человек в ходе погромов,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:28
2024-05-16T11:28
2024-05-16T18:16
в мире
новая каледония
франция
тихий океан
жеральд дарманен
габриэль атталь
tiktok
протесты в новой каледонии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Полиция в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, задержала человека, подозреваемого в убийстве двух человек в ходе погромов, организованных сторонниками независимости острова, заявил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Накануне сообщалось, что Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии, где в ходе протестов сотни граждан и полицейских получили ранения, а четверо погибли. Позднее премьер-министр Габриэль Атталь сообщил, что Франция ввела на остров войска и заблокировала TikTok. "К большому счастью, насколько я знаю, погибших больше не было. Вместе с этим полиция задержала человека, ответственного за смерть двух канаков (коренные жители Новой Каледонии – ред.)", - заявил министр в эфире телеканала France 2. Дарманен также пообещал, что порядок на острове будет восстановлен. В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли. Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240515/attal-1946288233.html
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html
https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html
новая каледония
франция
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каледония, франция, тихий океан, жеральд дарманен, габриэль атталь, tiktok, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Франция, Тихий океан, Жеральд Дарманен, Габриэль Атталь, TikTok, Протесты в Новой Каледонии
В Новой Каледонии задержали подозреваемого в убийстве в ходе погромов
Задержан подозреваемый в убийстве двух человек в ходе погромов в Новой Каледонии
ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Полиция в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, задержала человека, подозреваемого в убийстве двух человек в ходе погромов, организованных сторонниками независимости острова, заявил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Накануне сообщалось, что Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии, где в ходе протестов сотни граждан и полицейских получили ранения, а четверо погибли. Позднее премьер-министр Габриэль Атталь
сообщил, что Франция ввела на остров войска и заблокировала TikTok
.
"К большому счастью, насколько я знаю, погибших больше не было. Вместе с этим полиция задержала человека, ответственного за смерть двух канаков (коренные жители Новой Каледонии – ред.)", - заявил министр в эфире телеканала France 2.
Дарманен также пообещал, что порядок на острове будет восстановлен.
В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли.
Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.