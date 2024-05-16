У Фицо не запланировано еще одной операции, пишут СМИ
Dennik N: у премьера Словакии Фицо в четверг не запланировано еще одной операции
© AP Photo / TASR/Jan KroslákРаненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. У премьера Словакии Роберта Фицо, который в среду пережил покушение и перенес операцию, не запланировано еще одной операции на четверг, консилиум, который может принять решение о его переводе в больницу в Братиславе, состоится 20 мая, сообщило издание Dennik N со ссылкой на руководителя больницы Мириам Лапуникову.
"Руководитель больницы Мириам Лапуникова говорит, что сегодня премьера не ждет ни еще одна операция, ни транспортировка. В понедельник, по ее словам, в понедельник состоится консилиум специалистов, который, возможно, примет решение о его переводе (в другую больницу - ред.)", - говорится в информации издания.
Она отметила, что это решение будет зависеть и от самого Фицо. По словам Лапуниковой, можно понять желание премьера находиться рядом с домом и родными.
Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.