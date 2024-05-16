https://ria.ru/20240516/fitso-1946480436.html

Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии

Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии - РИА Новости, 16.05.2024

Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что премьер республики Роберт Фицо был на волосок от смерти и мог погибнуть, если бы был ранен чуть выше... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:02

2024-05-16T17:02

2024-05-16T17:24

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что премьер республики Роберт Фицо был на волосок от смерти и мог погибнуть, если бы был ранен чуть выше или ниже."Роберт Фицо избежал смерти, будучи от нее на волосок, было бы достаточно, чтобы несколько огнестрельных ранений были на несколько сантиметров в другом месте, и сегодня мы, возможно, говорили бы совершенно о других вещах", - сказал Пеллегрини журналистам на брифинге перед зданием больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован Фицо после покушения.Ранее Пеллегрини заявил, что ситуация с состоянием здоровья премьера Фицо, на которого было совершено покушение, все еще критическая, он нанес политику короткий визит в больнице, в ходе которого поговорил с ним несколько минут.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946472728.html

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