https://ria.ru/20240516/fitso-1946472728.html

Вице-премьер Словакии не располагает информацией о еще одной операции Фицо

Вице-премьер Словакии не располагает информацией о еще одной операции Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

Вице-премьер Словакии не располагает информацией о еще одной операции Фицо

Вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк заявил, что у него нет информации о том, что раненному в результате покушения премьеру страны Роберту Фицо РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:40

2024-05-16T16:40

2024-05-16T16:40

в мире

словакия

роберт калиняк

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946213377_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_f4c5f40670df4ade4fd876af9be08f9a.jpg

БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк заявил, что у него нет информации о том, что раненному в результате покушения премьеру страны Роберту Фицо необходима еще одна операция. "На данный момент у меня нет информации о том, что необходима еще одна операция", - сказал Калиняк журналистам после экстренного заседания Совбеза. При этом Калиняк подчеркнул, что подобные риски существуют всегда, особенно при огнестрельном ранении. "Я не врач и не специалист в этой области, я знаю лишь, что объем ранений у премьера большой, это политравма", - сказал Калиняк. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, преступник был задержан на месте. Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946469309.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт калиняк, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо