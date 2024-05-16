https://ria.ru/20240516/fitso-1946472728.html
Вице-премьер Словакии не располагает информацией о еще одной операции Фицо
Вице-премьер Словакии не располагает информацией о еще одной операции Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
Вице-премьер Словакии не располагает информацией о еще одной операции Фицо
Вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк заявил, что у него нет информации о том, что раненному в результате покушения премьеру страны Роберту Фицо РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:40
2024-05-16T16:40
2024-05-16T16:40
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роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк заявил, что у него нет информации о том, что раненному в результате покушения премьеру страны Роберту Фицо необходима еще одна операция. "На данный момент у меня нет информации о том, что необходима еще одна операция", - сказал Калиняк журналистам после экстренного заседания Совбеза. При этом Калиняк подчеркнул, что подобные риски существуют всегда, особенно при огнестрельном ранении. "Я не врач и не специалист в этой области, я знаю лишь, что объем ранений у премьера большой, это политравма", - сказал Калиняк. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, преступник был задержан на месте. Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.
https://ria.ru/20240516/fitso-1946469309.html
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в мире, словакия, роберт калиняк, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Калиняк, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Вице-премьер Словакии не располагает информацией о еще одной операции Фицо
Вице-премьер Калиняк: информации о том, что Фицо нужна еще одна операция, нет
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер Словакии, министр обороны Роберт Калиняк заявил, что у него нет информации о том, что раненному в результате покушения премьеру страны Роберту Фицо необходима еще одна операция.
"На данный момент у меня нет информации о том, что необходима еще одна операция", - сказал Калиняк журналистам после экстренного заседания Совбеза.
При этом Калиняк подчеркнул, что подобные риски существуют всегда, особенно при огнестрельном ранении.
"Я не врач и не специалист в этой области, я знаю лишь, что объем ранений у премьера большой, это политравма", - сказал Калиняк.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы
. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, преступник был задержан на месте.
Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.