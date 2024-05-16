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Оппозиция в Словакии прервала предвыборную кампанию после покушения на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
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14:33 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/fitso-1946427721.html
Оппозиция в Словакии прервала предвыборную кампанию после покушения на Фицо
Оппозиция в Словакии прервала предвыборную кампанию после покушения на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
Оппозиция в Словакии прервала предвыборную кампанию после покушения на Фицо
Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" приостановила предвыборную кампанию в Европарламент после покушения на премьера страны Роберта Фицо,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:33
2024-05-16T14:33
в мире
словакия
роберт фицо
петер пеллегрини
европарламент
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" приостановила предвыборную кампанию в Европарламент после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заявил глава политобъединения Михал Шимечка. В четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал все политические партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европарламент, чтобы избежать усиления конфронтации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо. "После вчерашнего ужасного события я говорю ясно: мы сразу же приостановили кампанию в Европарламент и оказываем полное содействие... политическим партнерам, чтобы успокоить ситуацию в Словакии", - сказал он телеканалу ta3. По словам Шимечки, для урегулирования ситуации прежде всего необходимо положить конец "спирали нападок и обвинений" в словацких политических кругах. Ранее он отрицал, что совершивший покушение на премьера Роберта Фицо связан с их движением. Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html
https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html
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в мире, словакия, роберт фицо, петер пеллегрини, европарламент, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Европарламент, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Оппозиция в Словакии прервала предвыборную кампанию после покушения на Фицо

"Прогрессивная Словакия" приостановила кампанию после покушения на Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" приостановила предвыборную кампанию в Европарламент после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заявил глава политобъединения Михал Шимечка.
В четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал все политические партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европарламент, чтобы избежать усиления конфронтации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
15 мая, 21:05
"После вчерашнего ужасного события я говорю ясно: мы сразу же приостановили кампанию в Европарламент и оказываем полное содействие... политическим партнерам, чтобы успокоить ситуацию в Словакии", - сказал он телеканалу ta3.
По словам Шимечки, для урегулирования ситуации прежде всего необходимо положить конец "спирали нападок и обвинений" в словацких политических кругах.
Ранее он отрицал, что совершивший покушение на премьера Роберта Фицо связан с их движением.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Вчера, 10:10
 
В миреСловакияРоберт ФицоПетер ПеллегриниЕвропарламентПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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