Оппозиция в Словакии прервала предвыборную кампанию после покушения на Фицо
"Прогрессивная Словакия" приостановила кампанию после покушения на Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Прозападная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" приостановила предвыборную кампанию в Европарламент после покушения на премьера страны Роберта Фицо, заявил глава политобъединения Михал Шимечка.
В четверг избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал все политические партии страны приостановить предвыборную кампанию в Европарламент, чтобы избежать усиления конфронтации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо.
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"После вчерашнего ужасного события я говорю ясно: мы сразу же приостановили кампанию в Европарламент и оказываем полное содействие... политическим партнерам, чтобы успокоить ситуацию в Словакии", - сказал он телеканалу ta3.
По словам Шимечки, для урегулирования ситуации прежде всего необходимо положить конец "спирали нападок и обвинений" в словацких политических кругах.
Ранее он отрицал, что совершивший покушение на премьера Роберта Фицо связан с их движением.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.