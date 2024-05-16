https://ria.ru/20240516/ferma-1946380646.html

Роботизированную ферму на тысячу коров открыли в Нижегородской области

Роботизированную ферму на тысячу коров открыли в Нижегородской области - РИА Новости, 16.05.2024

Роботизированную ферму на тысячу коров открыли в Нижегородской области

Новую роботизированную ферму открыли в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:14

2024-05-16T12:14

2024-05-16T12:14

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Новую роботизированную ферму открыли в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство роботизированного молочно-товарного комплекса на 1052 коровы в Уренском муниципальном округе вело ООО "Никитино". Вложения составили 2,2 миллиарда рублей. Часть средств, израсходованных на строительство объекта, покупку племенных животных и роботов-дояров, хозяйству компенсирует областной бюджет в рамках госпрограммы. На ферме проведена цифровизация и автоматизация процессов производства сырого молока и управления стадом. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который принял участие в открытии фермы, отметил, что роботизированный комплекс позволит повысить эффективность производства за счет оснащения новейшим оборудованием и создания комфортных условий труда. Помимо животноводства, предприятие занимается растениеводческой деятельностью. Основными ее видами является производство зерновых и зернобобовых культур, выращивание кормовых культур. "Производит впечатление, насколько технологично осуществляется взаимодействие с животными. Кроме того, реализация проекта позволила вернуть в оборот более 10 процентов залежных сельхозземель округа. Создано 115 новых рабочих мест. Это хороший стимул для дальнейшего развития округа", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Губернатор подчеркнул, что правительство области будет и дальше поддерживать тех, кто занят в сельском хозяйстве, создавать условия для появления подобных технически оснащенных комплексов, привлечения серьезных инвестиций в развитие животноводства и молочной отрасли, в частности, субсидировать бизнес, заинтересованный в возрождении в регионе сельхозпроизводства. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в последние годы молочное животноводство в регионе показывает устойчивые темпы развития производства. За последние пять лет производство молока увеличено на 14%, а поддержка животноводческой отрасли - на 20%, и в 2024 году она составляет почти 1,8 миллиарда рублей. Программа по строительству и модернизации животноводческих ферм является одной из наиболее эффективных – предприятиям компенсируется до 50% понесенных затрат на возведение таких объектов, а также на покупку роботизированного оборудования. В этом году по программе планируется ввести в эксплуатацию 17 животноводческих объектов.

https://ria.ru/20231219/tsentr-1916777135.html

https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html

нижегородская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, глеб никитин