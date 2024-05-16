https://ria.ru/20240516/estoniya-1946388906.html

Власти Эстонии отклонили просьбу о частичном преподавании на русском языке

Власти Эстонии отклонили просьбу о частичном преподавании на русском языке - РИА Новости, 16.05.2024

Власти Эстонии отклонили просьбу о частичном преподавании на русском языке

Правительство Эстонии отклонило ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений, сообщает... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:37

2024-05-16T12:37

2024-05-16T12:37

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии отклонило ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Горсобрание Нарвы обратилось с соответствующим ходатайством 22 февраля. "Правительство не поддерживает ходатайства Нарвского горсобрания о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений в предстоящем учебном году", - говорится в сообщении ERR. Как сообщает телерадиовещательная компания, по оценке правительственной комиссии, "будет не в лучших интересах детей неиспользование их потенциала развития и отказ им в получении образования на эстонском языке на основании предварительной оценки того, что дети к этому неспособны". Отмечается, что правительство Эстонии считает, что переход на эстоноязычное обучение соответствует общественному интересу, и у Нарвского горсобрания при поддержке государства было достаточно времени на подготовку к выполнению требований. По данным переписи населения 2021 года, в Нарве проживали почти 54 тысячи человек, из них 87% назвали родным языком русский, а 95% общаются в быту на русском. В прессе Нарву часто называют самым русским городом Европы.

https://ria.ru/20240123/estoniya-1922872960.html

https://ria.ru/20240225/estoniya-1929344131.html

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