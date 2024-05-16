https://ria.ru/20240516/estoniya-1946388906.html
Власти Эстонии отклонили просьбу о частичном преподавании на русском языке
Власти Эстонии отклонили просьбу о частичном преподавании на русском языке - РИА Новости, 16.05.2024
Власти Эстонии отклонили просьбу о частичном преподавании на русском языке
Правительство Эстонии отклонило ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений, сообщает... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:37
2024-05-16T12:37
2024-05-16T12:37
в мире
нарва
эстония
европа
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150879/57/1508795720_293:0:1708:796_1920x0_80_0_0_b5792236534af083055087f95a1088c3.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии отклонило ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Горсобрание Нарвы обратилось с соответствующим ходатайством 22 февраля. "Правительство не поддерживает ходатайства Нарвского горсобрания о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений в предстоящем учебном году", - говорится в сообщении ERR. Как сообщает телерадиовещательная компания, по оценке правительственной комиссии, "будет не в лучших интересах детей неиспользование их потенциала развития и отказ им в получении образования на эстонском языке на основании предварительной оценки того, что дети к этому неспособны". Отмечается, что правительство Эстонии считает, что переход на эстоноязычное обучение соответствует общественному интересу, и у Нарвского горсобрания при поддержке государства было достаточно времени на подготовку к выполнению требований. По данным переписи населения 2021 года, в Нарве проживали почти 54 тысячи человек, из них 87% назвали родным языком русский, а 95% общаются в быту на русском. В прессе Нарву часто называют самым русским городом Европы.
https://ria.ru/20240123/estoniya-1922872960.html
https://ria.ru/20240225/estoniya-1929344131.html
нарва
эстония
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150879/57/1508795720_470:0:1531:796_1920x0_80_0_0_d1c632aab4db26cb047ccc524563b31e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нарва, эстония, европа
В мире, Нарва, Эстония, Европа, Специальная военная операция на Украине
Власти Эстонии отклонили просьбу о частичном преподавании на русском языке
Власти Эстонии отклонили ходатайство Нарвы о частичном преподавании на русском
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство Эстонии отклонило ходатайство городского собрания Нарвы о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Горсобрание Нарвы обратилось с соответствующим ходатайством 22 февраля.
"Правительство не поддерживает ходатайства Нарвского горсобрания о частичном преподавании на русском языке в ряде нарвских учебных заведений в предстоящем учебном году", - говорится в сообщении ERR.
Как сообщает телерадиовещательная компания, по оценке правительственной комиссии, "будет не в лучших интересах детей неиспользование их потенциала развития и отказ им в получении образования на эстонском языке на основании предварительной оценки того, что дети к этому неспособны".
Отмечается, что правительство Эстонии считает, что переход на эстоноязычное обучение соответствует общественному интересу, и у Нарвского горсобрания при поддержке государства было достаточно времени на подготовку к выполнению требований.
По данным переписи населения 2021 года, в Нарве проживали почти 54 тысячи человек, из них 87% назвали родным языком русский, а 95% общаются в быту на русском. В прессе Нарву часто называют самым русским городом Европы
.