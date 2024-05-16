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Курс доллара снизился до 90,97 рубля
Курс доллара снизился до 90,97 рубля - РИА Новости, 16.05.2024
Курс доллара снизился до 90,97 рубля
Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,97 рубля, 12,59... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:14
2024-05-16T19:14
2024-05-16T19:26
экономика
цены на нефть
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,97 рубля, 12,59 рубля и 98,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 90,97 рубля, юаня – поднялся на 1 копейку, до 12,59 рубля, евро – на 2 копейки, до 98,86 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара снизился до 90,97 рубля
Курс доллара на Мосбирже снизился до 90,97 рубля, юаня — до 98,86 рубля