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Курс доллара снизился до 90,97 рубля - РИА Новости, 16.05.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:14 16.05.2024 (обновлено: 19:26 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946516646.html
Курс доллара снизился до 90,97 рубля
Курс доллара снизился до 90,97 рубля - РИА Новости, 16.05.2024
Курс доллара снизился до 90,97 рубля
Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,97 рубля, 12,59... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:14
2024-05-16T19:26
экономика
цены на нефть
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,97 рубля, 12,59 рубля и 98,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 90,97 рубля, юаня – поднялся на 1 копейку, до 12,59 рубля, евро – на 2 копейки, до 98,86 рубля.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара снизился до 90,97 рубля

Курс доллара на Мосбирже снизился до 90,97 рубля, юаня — до 98,86 рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,97 рубля, 12,59 рубля и 98,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 90,97 рубля, юаня – поднялся на 1 копейку, до 12,59 рубля, евро – на 2 копейки, до 98,86 рубля.
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