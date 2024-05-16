https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946516646.html

Курс доллара снизился до 90,97 рубля

Курс доллара снизился до 90,97 рубля - РИА Новости, 16.05.2024

Курс доллара снизился до 90,97 рубля

Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,97 рубля, 12,59... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:14

2024-05-16T19:14

2024-05-16T19:26

экономика

цены на нефть

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889885988_0:214:2891:1840_1920x0_80_0_0_471a0db0afcffd7bbe4289116fc569c8.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 90,97 рубля, 12,59 рубля и 98,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 90,97 рубля, юаня – поднялся на 1 копейку, до 12,59 рубля, евро – на 2 копейки, до 98,86 рубля.

https://radiosputnik.ru/20240513/dollar-1945715696.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, московская биржа