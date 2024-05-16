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Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС - РИА Новости, 16.05.2024
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16:44 16.05.2024 (обновлено: 16:47 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946474166.html
Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС
Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС
РФ и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС, стороны намерены и далее продвигать подходы по построению открытой мировой экономики. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:44
2024-05-16T16:47
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС, стороны намерены и далее продвигать подходы по построению открытой мировой экономики. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. Подчеркивается, что стороны продолжат тесную координацию в рамках АТЭС, "стремясь к всеобъемлющей и сбалансированной реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года и созданию Азиатско-тихоокеанского сообщества". "В этих целях стороны намерены и далее совместно продвигать принципиальные подходы по построению открытой мировой экономики, способствовать наращиванию региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), либерализации и упрощению торговли и инвестиций, стабилизации и беспрепятственному функционированию трансграничных производственно-сбытовых цепочек, цифровизации, "зеленому" переходу и устойчивому развитию АТР в интересах процветания его народов", - говорится в заявлении. В документе также говорится, что Россия высоко оценивает Глобальную инициативу в области развития и продолжит участие в работе Группы друзей Глобальной инициативы в области развития. "Стороны продолжат фокусировать внимание мирового сообщества на вопросах развития, повышать инвестиции и углублять практическое сотрудничество в целях развития, способствовать ускоренной реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - отмечается в заявлении.
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"Чувствую себя просто как дома" — Путин о своем пребывании в Китае
"Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома". Путин в Пекине извинился за слишком длинное выступление без паузы на перевод, отметил, что дружеская атмосфера располагает к такому.
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Россия, Китай, АТР, ООН, В мире
Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС

РФ и КНР намерены продвигать подходы по построению открытой мировой экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС, стороны намерены и далее продвигать подходы по построению открытой мировой экономики.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
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Подчеркивается, что стороны продолжат тесную координацию в рамках АТЭС, "стремясь к всеобъемлющей и сбалансированной реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года и созданию Азиатско-тихоокеанского сообщества".
"В этих целях стороны намерены и далее совместно продвигать принципиальные подходы по построению открытой мировой экономики, способствовать наращиванию региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), либерализации и упрощению торговли и инвестиций, стабилизации и беспрепятственному функционированию трансграничных производственно-сбытовых цепочек, цифровизации, "зеленому" переходу и устойчивому развитию АТР в интересах процветания его народов", - говорится в заявлении.
В документе также говорится, что Россия высоко оценивает Глобальную инициативу в области развития и продолжит участие в работе Группы друзей Глобальной инициативы в области развития.
"Стороны продолжат фокусировать внимание мирового сообщества на вопросах развития, повышать инвестиции и углублять практическое сотрудничество в целях развития, способствовать ускоренной реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - отмечается в заявлении.
 
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