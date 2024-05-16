https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946474166.html

Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС

Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС

РФ и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС, стороны намерены и далее продвигать подходы по построению открытой мировой экономики. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:44

2024-05-16T16:44

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС, стороны намерены и далее продвигать подходы по построению открытой мировой экономики. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. Подчеркивается, что стороны продолжат тесную координацию в рамках АТЭС, "стремясь к всеобъемлющей и сбалансированной реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года и созданию Азиатско-тихоокеанского сообщества". "В этих целях стороны намерены и далее совместно продвигать принципиальные подходы по построению открытой мировой экономики, способствовать наращиванию региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), либерализации и упрощению торговли и инвестиций, стабилизации и беспрепятственному функционированию трансграничных производственно-сбытовых цепочек, цифровизации, "зеленому" переходу и устойчивому развитию АТР в интересах процветания его народов", - говорится в заявлении. В документе также говорится, что Россия высоко оценивает Глобальную инициативу в области развития и продолжит участие в работе Группы друзей Глобальной инициативы в области развития. "Стороны продолжат фокусировать внимание мирового сообщества на вопросах развития, повышать инвестиции и углублять практическое сотрудничество в целях развития, способствовать ускоренной реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html

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