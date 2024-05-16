Россия и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС
РФ и КНР намерены продвигать подходы по построению открытой мировой экономики
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай продолжат тесную координацию в АТЭС, стороны намерены и далее продвигать подходы по построению открытой мировой экономики.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
Подчеркивается, что стороны продолжат тесную координацию в рамках АТЭС, "стремясь к всеобъемлющей и сбалансированной реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года и созданию Азиатско-тихоокеанского сообщества".
"В этих целях стороны намерены и далее совместно продвигать принципиальные подходы по построению открытой мировой экономики, способствовать наращиванию региональной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), либерализации и упрощению торговли и инвестиций, стабилизации и беспрепятственному функционированию трансграничных производственно-сбытовых цепочек, цифровизации, "зеленому" переходу и устойчивому развитию АТР в интересах процветания его народов", - говорится в заявлении.
В документе также говорится, что Россия высоко оценивает Глобальную инициативу в области развития и продолжит участие в работе Группы друзей Глобальной инициативы в области развития.
"Стороны продолжат фокусировать внимание мирового сообщества на вопросах развития, повышать инвестиции и углублять практическое сотрудничество в целях развития, способствовать ускоренной реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - отмечается в заявлении.