https://ria.ru/20240516/ekologiya-1946398487.html
Россия и Китай намерены бороться с пластиковым мусором
Россия и Китай намерены бороться с пластиковым мусором - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай намерены бороться с пластиковым мусором
Россия и Китай выражают решимость разработать вместе с другими странами инструмент по борьбе с загрязнением природы пластиковым мусором. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:01
2024-05-16T13:01
2024-05-16T13:01
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выражают решимость разработать вместе с другими странами инструмент по борьбе с загрязнением природы пластиковым мусором. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Москва и Пекин выражают решимость наращивать усилия по борьбе с загрязнением пластиковым мусором с учетом особенностей внутренней ситуации и суверенитета каждого государства, а также совместно с другими государствами разработать обязательный инструмент по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе морской, пластиковым мусором", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240225/plastik-1929357071.html
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в мире, россия, китай, пекин
В мире, Россия, Китай, Пекин
Россия и Китай намерены бороться с пластиковым мусором
Россия и Китай намерены разработать инструмент по борьбе с пластиковым мусором