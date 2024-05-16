https://ria.ru/20240516/efimov-1946271692.html

Владимир Ефимов: облицовка стен станции "Корниловская" готова на треть

Владимир Ефимов: облицовка стен станции "Корниловская" готова на треть - РИА Новости, 16.05.2024

Владимир Ефимов: облицовка стен станции "Корниловская" готова на треть

Облицовка путевых стен на строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена готова на треть, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:07

2024-05-16T14:07

2024-05-16T14:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Облицовка путевых стен на строящейся станции "Корниловская" Троицкой линии московского метрополитена готова на треть, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Согласно проекту, на станции метро "Корниловская" будет образована многофигурная композиция из металлических панелей желтого, оранжевого и бордового цветов. В ходе архитектурной отделки платформенного участка станции строители ведут монтаж алюминиевых панелей путевых стен общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящий момент выполнена примерно треть от этого объема", – приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы его слова.В сообщении уточняется, что архитектурно-отделочные работы на станции проходят на площади более чем 56 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты заканчивают укладку пола гранитом и приступают к отделке колонн и монтажу потолочных панелей – первые образцы материалов уже находятся на станции.Помимо отделочных работ, на "Корниловской" проходит оформление двух вестибюлей: в надземном уже завершено витражное остекление, в подземном – стены и пол облицевали саянским мрамором и сибирским гранитом."Одновременно продолжается устройство инженерных систем: всего на станционном комплексе смонтировано свыше четырех километров трубопроводов и более двух километров общеобменных систем вентиляции. Также проложено почти 63 километра электрического кабеля, установлены эскалаторы и лифт, ведется монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции, автоматики и телемеханики движения поездов", – приводятся в пресс-релизе слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.Также, по его словам, в тоннелях, прилегающих к станции, подходят к концу работы по устройству жесткого основания и осуществляется монтаж верхнего строения пути, где проложено более 4 километров рельсов, а это составляет три четверти от всего запланированного объема.Троицкая линия метро пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк", ее длина составит 43,5 километра, в ней будет 17 станций. С линии можно будет сделать четыре пересадки на метро и МЦК.

https://ria.ru/20240515/efimov-1946012859.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен