https://ria.ru/20240516/efimov-1946270364.html

Владимир Ефимов: город заключил договор о КРТ бывшей промзоны "Тушино"

Владимир Ефимов: город заключил договор о КРТ бывшей промзоны "Тушино" - РИА Новости, 16.05.2024

Владимир Ефимов: город заключил договор о КРТ бывшей промзоны "Тушино"

Девелопер Level Group построит более 1 миллиона квадратных метров жилья и общественно-деловых объектов по программе комплексного развития территорий (КРТ) в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:05

2024-05-16T09:05

2024-05-16T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_0:23:1366:791_1920x0_80_0_0_126960b71932e8dfe0418728ccf4a5f0.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Девелопер Level Group построит более 1 миллиона квадратных метров жилья и общественно-деловых объектов по программе комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне "Тушино" на северо-западе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Тушино" с победителем торгов – ООО "Адмаер", входящим в "Левел Групп". Инвестор реорганизует 46,3 гектара земли в районе Южное Тушино и возведет там 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 миллиарда рублей. В результате создадут почти 15 тысяч рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что реорганизуемая территория находится в районе Южное Тушино между улицами Свободы, Лодочной, Новопоселковой и Фабрициуса."Договор с инвестором подписан на 14 лет. В течение этого времени он должен построить современный городской квартал, в котором появится 550 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 175,5 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации и других нужд столицы, а также около 550 тысяч квадратных метров производственной и общественно-деловой застройки", – цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.В пресс-релизе указывается, что на участке планируется возвести школы и детские сады для более 1,7 тысячи школьников и детей дошкольного возраста, а также медцентр и физкультурно-оздоровительный комплекс.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проекты КРТ позволяют получить городу полицентрическую модель развития. На месте бывших промзон появляется инфраструктура, жилье, коммерческие помещения, парки, повышается транспортная доступность районов.

https://ria.ru/20240513/efimov-1944818007.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы