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Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся - РИА Новости, 16.05.2024
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Республика Адыгея
 
18:10 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/effektivnost-1946499595.html
Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся
Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся - РИА Новости, 16.05.2024
Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся
Власти Адыгеи ожидают увеличения числа показателей эффективности их работы в связи с новыми национальными целями, объявленными руководством страны, сообщает... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:10
2024-05-16T18:10
республика адыгея
россия
владимир путин
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 16 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи ожидают увеличения числа показателей эффективности их работы в связи с новыми национальными целями, объявленными руководством страны, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кабмин Адыгеи в четверг обсудил показатели эффективности деятельности главы республики и региональных органов исполнительной власти в минувшего году. По данным администрации главы республики, почти все 19 показателей достигнуты, из них 16 – перевыполнены. Эти показатели характеризуют эффективность работы властей региона по широкому спектру направлений: в жилищном и дорожном строительстве, сфере цифровизации госорганов. Также эти показатели фиксируют уровень доходов граждан, образования, продолжительности жизни, качества городской среды, поддержки детей и молодежи. "Отмечено (в ходе совещания кабмина – ред.), что в связи с новыми национальными целями, инициированными президентом России Владимиром Путиным, число показателей эффективности возможно будет увеличено", - говорится в сообщении. Глава республики Мурат Кумпилов особо указал на сферы, где необходимо искать резервы. В частности, он обратил внимание на необходимость улучшения демографии и увеличения среднедушевого дохода граждан. "Все министерства всецело должны быть погружены в данные процессы. Берите лучшие практики регионов, воплощайте их на своем уровне. Мы готовы поддержать все инициативы, нацеленные на повышение качества жизни населения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20240404/adygeya-1937902789.html
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россия, владимир путин, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Россия, Владимир Путин, Мурат Кумпилов

Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся

© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время планерного совещания Кабмина
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время планерного совещания Кабмина - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея/Telegram
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МАЙКОП, 16 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи ожидают увеличения числа показателей эффективности их работы в связи с новыми национальными целями, объявленными руководством страны, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кабмин Адыгеи в четверг обсудил показатели эффективности деятельности главы республики и региональных органов исполнительной власти в минувшего году.
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По данным администрации главы республики, почти все 19 показателей достигнуты, из них 16 – перевыполнены. Эти показатели характеризуют эффективность работы властей региона по широкому спектру направлений: в жилищном и дорожном строительстве, сфере цифровизации госорганов. Также эти показатели фиксируют уровень доходов граждан, образования, продолжительности жизни, качества городской среды, поддержки детей и молодежи.
"Отмечено (в ходе совещания кабмина – ред.), что в связи с новыми национальными целями, инициированными президентом России Владимиром Путиным, число показателей эффективности возможно будет увеличено", - говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramПланерное совещание Кабмина Республики Адыгея
Планерное совещание Кабмина Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея/Telegram
Планерное совещание Кабмина Республики Адыгея
Глава республики Мурат Кумпилов особо указал на сферы, где необходимо искать резервы. В частности, он обратил внимание на необходимость улучшения демографии и увеличения среднедушевого дохода граждан.
"Все министерства всецело должны быть погружены в данные процессы. Берите лучшие практики регионов, воплощайте их на своем уровне. Мы готовы поддержать все инициативы, нацеленные на повышение качества жизни населения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
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Республика АдыгеяРоссияВладимир ПутинМурат Кумпилов
 
 
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