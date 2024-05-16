https://ria.ru/20240516/effektivnost-1946499595.html

Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся

Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся - РИА Новости, 16.05.2024

Власти Адыгеи ожидают, что требования к эффективности их работы ужесточатся

Власти Адыгеи ожидают увеличения числа показателей эффективности их работы в связи с новыми национальными целями, объявленными руководством страны, сообщает... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:10

2024-05-16T18:10

2024-05-16T18:10

республика адыгея

россия

владимир путин

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 16 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи ожидают увеличения числа показателей эффективности их работы в связи с новыми национальными целями, объявленными руководством страны, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кабмин Адыгеи в четверг обсудил показатели эффективности деятельности главы республики и региональных органов исполнительной власти в минувшего году. По данным администрации главы республики, почти все 19 показателей достигнуты, из них 16 – перевыполнены. Эти показатели характеризуют эффективность работы властей региона по широкому спектру направлений: в жилищном и дорожном строительстве, сфере цифровизации госорганов. Также эти показатели фиксируют уровень доходов граждан, образования, продолжительности жизни, качества городской среды, поддержки детей и молодежи. "Отмечено (в ходе совещания кабмина – ред.), что в связи с новыми национальными целями, инициированными президентом России Владимиром Путиным, число показателей эффективности возможно будет увеличено", - говорится в сообщении. Глава республики Мурат Кумпилов особо указал на сферы, где необходимо искать резервы. В частности, он обратил внимание на необходимость улучшения демографии и увеличения среднедушевого дохода граждан. "Все министерства всецело должны быть погружены в данные процессы. Берите лучшие практики регионов, воплощайте их на своем уровне. Мы готовы поддержать все инициативы, нацеленные на повышение качества жизни населения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20240404/adygeya-1937902789.html

https://ria.ru/20240325/zampredsedateli-1935736999.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, владимир путин, мурат кумпилов