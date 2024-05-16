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Дробиз: пивной реестр может стать причиной ухода малых производителей
Дробиз: пивной реестр может стать причиной ухода малых производителей - РИА Новости, 16.05.2024
Дробиз: пивной реестр может стать причиной ухода малых производителей
Работа пивного реестра сократит количество малых производителей на рынке - сотни компаний могут быть исключены из него, что приведет к их уходу с рынка, однако... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:23
2024-05-16T19:23
2024-05-16T19:23
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Работа пивного реестра сократит количество малых производителей на рынке - сотни компаний могут быть исключены из него, что приведет к их уходу с рынка, однако крупные игроки смогут заместить их, сообщил РИА Новости директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Как рассказали РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле, в настоящее время в судах рассматривается больше трех десятков дел об исключении организаций-производителей пивоваренной продукции из соответствующего реестра. "Сейчас проходит оценка соответствия обязательным требованиям организаций, включенных в реестр пивоваров автоматически. В ходе оценки в том числе проверяются наличие в собственности или долгосрочной аренде производственных помещений и основного технологического оборудования. У ряда организаций были выявлены нарушения, связанные с невозможностью идентификации принадлежности (собственности) части оборудования. Обращения в суд связаны с указанными нарушениями", - заявили там. В свою очередь Дробиз полагает, что в результате значительная часть прежде всего малых производителей и малых продавцов уйдет с рынка. "Может быть через какое-то время они вернутся, исправив замечания. Но на сегодняшний день, я думаю, будет следующее: сначала сотни организаций получат вот таких сотни сообщений о выводе из реестра," - рассказал эксперт. При этом эксперт полагает, что в будущем требования к производителям пива могут быть смягчены. "Но так или иначе, какая-то определенная часть малого пивного бизнеса, конечно, с рынка будет убрана. Но на общем объёме производства и потребления это, в общем-то, не скажется по той простой причине, что оставшиеся компании возьмут на себя объёмы производства непроизведенной продукции", - отметил он. Росалкогольтабакконтроль с 1 сентября 2023 года начал вести реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Данная мера была введена в России для усиления контроля за производством такой продукции, без включения в реестр производители не смогут продолжать свою деятельность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, вадим дробиз, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Вадим Дробиз, Россия
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Работа пивного реестра сократит количество малых производителей на рынке - сотни компаний могут быть исключены из него, что приведет к их уходу с рынка, однако крупные игроки смогут заместить их, сообщил РИА Новости директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Как рассказали РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле, в настоящее время в судах рассматривается больше трех десятков дел об исключении организаций-производителей пивоваренной продукции из соответствующего реестра.
"Сейчас проходит оценка соответствия обязательным требованиям организаций, включенных в реестр пивоваров автоматически. В ходе оценки в том числе проверяются наличие в собственности или долгосрочной аренде производственных помещений и основного технологического оборудования. У ряда организаций были выявлены нарушения, связанные с невозможностью идентификации принадлежности (собственности) части оборудования. Обращения в суд связаны с указанными нарушениями", - заявили там.
В свою очередь Дробиз полагает, что в результате значительная часть прежде всего малых производителей и малых продавцов уйдет с рынка. "Может быть через какое-то время они вернутся, исправив замечания. Но на сегодняшний день, я думаю, будет следующее: сначала сотни организаций получат вот таких сотни сообщений о выводе из реестра," - рассказал эксперт.
При этом эксперт полагает, что в будущем требования к производителям пива могут быть смягчены. "Но так или иначе, какая-то определенная часть малого пивного бизнеса, конечно, с рынка будет убрана. Но на общем объёме производства и потребления это, в общем-то, не скажется по той простой причине, что оставшиеся компании возьмут на себя объёмы производства непроизведенной продукции", - отметил он.
Росалкогольтабакконтроль с 1 сентября 2023 года начал вести реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Данная мера была введена в России
для усиления контроля за производством такой продукции, без включения в реестр производители не смогут продолжать свою деятельность.