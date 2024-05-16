https://ria.ru/20240516/dnepropetrovsk-1946554519.html

Власти Днепропетровска забили тревогу из-за закона о мобилизации

Власти Днепропетровска забили тревогу из-за закона о мобилизации - РИА Новости, 16.05.2024

Власти Днепропетровска забили тревогу из-за закона о мобилизации

Мэр Днепропетровска Борис Филатов накануне вступления в силу закона о мобилизации забил тревогу, предрекая коллапс общественного транспорта из-за мобилизации... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T23:23

2024-05-16T23:23

2024-05-16T23:23

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борис филатов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов накануне вступления в силу закона о мобилизации забил тревогу, предрекая коллапс общественного транспорта из-за мобилизации водителей. "У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго", — написал Филатов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "инициативные товарищи" по военкоматам должны думать головой, пересмотрев категории военнообязанных, подлежащих призыву в ряды ВСУ. По его мнению, работники критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнь в тылу, не должны попадать под мобилизационные "планы, спущенные сверху", Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946553281.html

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в мире, украина, днепропетровск, владимир зеленский, борис филатов, вооруженные силы украины