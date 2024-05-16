МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата
МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата
© Фото : British Embassy MoscowАтташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва объявила военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона, сообщили на сайте МИД России.
"В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.
Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе при посольстве России в Лондоне 8 мая.
На Смоленскую площадь вызывали представителя британской дипмиссии, которому озвучили решение Москвы. Дипломаты выразили ему протест и указали, что считают действие королевства русофобским и наносящим непоправимый ущерб двусторонним отношениям.
В МИД добавили, что реакция на объявленные Лондоном в начале мая недружественные шаги на этом не исчерпывается.
Обострение отношений с Британией
В начале месяца Клеверли также анонсировал, что королевство планирует снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Британия назвала это ответом на "злонамеренную деятельность" в королевстве и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в "операциях по сбору разведданных".
Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Британия приняла меры под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине Лондона без предъявления доказательств или конкретных фактов.
Российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю, заявил в прошлом ноябре в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. Причиной этого стал многолетний последовательный курс консерваторов на нанесение двустороннему сотрудничеству труднопоправимого ущерба.
Дипломат напомнил о британских инсинуациях вокруг "дела Литвиненко" и провокации с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для террористов и предоставил площадку для русофобов, подчеркнул Беляев.