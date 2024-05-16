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МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата - РИА Новости, 16.05.2024
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17:54 16.05.2024 (обновлено: 20:50 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/diplomatiya-1946496882.html
МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата
МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата - РИА Новости, 16.05.2024
МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата
Москва объявила военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона, сообщили на сайте МИД России. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:54
2024-05-16T20:50
москва
россия
великобритания
санкции в отношении россии
политика
мария захарова
сергей беляев
лондон
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва объявила военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона, сообщили на сайте МИД России."В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.На Смоленскую площадь вызывали представителя британской дипмиссии, которому озвучили решение Москвы. Дипломаты выразили ему протест и указали, что считают действие королевства русофобским и наносящим непоправимый ущерб двусторонним отношениям.В МИД добавили, что реакция на объявленные Лондоном в начале мая недружественные шаги на этом не исчерпывается.Обострение отношений с БританиейВ начале месяца Клеверли также анонсировал, что королевство планирует снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Британия назвала это ответом на "злонамеренную деятельность" в королевстве и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в "операциях по сбору разведданных".Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Британия приняла меры под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине Лондона без предъявления доказательств или конкретных фактов.Российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю, заявил в прошлом ноябре в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. Причиной этого стал многолетний последовательный курс консерваторов на нанесение двустороннему сотрудничеству труднопоправимого ущерба.Дипломат напомнил о британских инсинуациях вокруг "дела Литвиненко" и провокации с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для террористов и предоставил площадку для русофобов, подчеркнул Беляев.
https://ria.ru/20240508/londone-1944790903.html
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москва, россия, великобритания, санкции в отношении россии, политика, мария захарова, сергей беляев, лондон, в мире
Москва, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России, Политика, Мария Захарова, Сергей Беляев, Лондон, В мире
МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата

МИД России объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата

© Фото : British Embassy MoscowАтташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : British Embassy Moscow
Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва объявила военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона, сообщили на сайте МИД России.
"В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.
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Посольство в Лондоне: Британия полгода готовила антироссийскую кампанию
8 мая, 19:42

Глава МВД королевства Джеймс Клеверли объявил о высылке военного атташе при посольстве России в Лондоне 8 мая.

На Смоленскую площадь вызывали представителя британской дипмиссии, которому озвучили решение Москвы. Дипломаты выразили ему протест и указали, что считают действие королевства русофобским и наносящим непоправимый ущерб двусторонним отношениям.
В МИД добавили, что реакция на объявленные Лондоном в начале мая недружественные шаги на этом не исчерпывается.
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8 мая, 08:00

Обострение отношений с Британией

В начале месяца Клеверли также анонсировал, что королевство планирует снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Британия назвала это ответом на "злонамеренную деятельность" в королевстве и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в "операциях по сбору разведданных".
Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Британия приняла меры под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине Лондона без предъявления доказательств или конкретных фактов.
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Российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю, заявил в прошлом ноябре в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. Причиной этого стал многолетний последовательный курс консерваторов на нанесение двустороннему сотрудничеству труднопоправимого ущерба.
Дипломат напомнил о британских инсинуациях вокруг "дела Литвиненко" и провокации с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для террористов и предоставил площадку для русофобов, подчеркнул Беляев.
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