https://ria.ru/20240516/diplomatiya-1946496882.html

МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата

МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата - РИА Новости, 16.05.2024

МИД объявил военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата

Москва объявила военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона, сообщили на сайте МИД России. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:54

2024-05-16T17:54

2024-05-16T20:50

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва объявила военного атташе при посольстве Британии Адриана Когхилла персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Лондона, сообщили на сайте МИД России."В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется персоной нон грата. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.На Смоленскую площадь вызывали представителя британской дипмиссии, которому озвучили решение Москвы. Дипломаты выразили ему протест и указали, что считают действие королевства русофобским и наносящим непоправимый ущерб двусторонним отношениям.В МИД добавили, что реакция на объявленные Лондоном в начале мая недружественные шаги на этом не исчерпывается.Обострение отношений с БританиейВ начале месяца Клеверли также анонсировал, что королевство планирует снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит ограничения на получение дипломатических виз россиянами. Британия назвала это ответом на "злонамеренную деятельность" в королевстве и других европейских странах. В частности, Лондон обвинил Москву в "операциях по сбору разведданных".Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, Британия приняла меры под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине Лондона без предъявления доказательств или конкретных фактов.Российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю, заявил в прошлом ноябре в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. Причиной этого стал многолетний последовательный курс консерваторов на нанесение двустороннему сотрудничеству труднопоправимого ущерба.Дипломат напомнил о британских инсинуациях вокруг "дела Литвиненко" и провокации с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для террористов и предоставил площадку для русофобов, подчеркнул Беляев.

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https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html

https://ria.ru/20240506/mid-1944191180.html

https://ria.ru/20240510/putin-1945040468.html

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