Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media*
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность SOTA media
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media* (Литва). Она зарегистрирована в 2022 году в Вильнюсе", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе.
"Подобная деятельность, очевидно поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества", - уточняется в релизе.
Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре, на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования надзорного ведомства.
"Руководство SOTA media*, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider*** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"**, - поясняется в релизе.
* Организация, признанная нежелательной в России
** СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
*** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.