https://ria.ru/20240516/deyatelnost-1946458797.html

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media*

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media* - РИА Новости, 16.05.2024

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media*

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*, сообщает... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:54

2024-05-16T15:54

2024-05-16T16:02

россия

генеральная прокуратура рф

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

литва

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media* (Литва). Она зарегистрирована в 2022 году в Вильнюсе", - говорится в сообщении.По данным ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе."Подобная деятельность, очевидно поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества", - уточняется в релизе.Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре, на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования надзорного ведомства. "Руководство SOTA media*, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider*** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"**, - поясняется в релизе.* Организация, признанная нежелательной в России** СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.*** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.

https://ria.ru/20240504/sekta-1943855770.html

https://ria.ru/20240515/sud-1946139481.html

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россия, генеральная прокуратура рф, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), литва, латвия