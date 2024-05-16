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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media* - РИА Новости, 16.05.2024
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15:54 16.05.2024 (обновлено: 16:02 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/deyatelnost-1946458797.html
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media* - РИА Новости, 16.05.2024
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media*
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*, сообщает... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:54
2024-05-16T16:02
россия
генеральная прокуратура рф
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
литва
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media* (Литва). Она зарегистрирована в 2022 году в Вильнюсе", - говорится в сообщении.По данным ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе."Подобная деятельность, очевидно поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества", - уточняется в релизе.Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре, на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования надзорного ведомства. "Руководство SOTA media*, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider*** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"**, - поясняется в релизе.* Организация, признанная нежелательной в России** СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.*** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
https://ria.ru/20240504/sekta-1943855770.html
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россия, генеральная прокуратура рф, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), литва, латвия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Литва, Латвия
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность SOTA media

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media* (Литва). Она зарегистрирована в 2022 году в Вильнюсе", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, публикуемые SOTA media* материалы представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе.
"Подобная деятельность, очевидно поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества", - уточняется в релизе.
Кроме того, добавляют в Генпрокуратуре, на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил РФ, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования надзорного ведомства.
"Руководство SOTA media*, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider*** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо"**, - поясняется в релизе.
* Организация, признанная нежелательной в России
** СМИ, выполняющее функцию иноагента в России.
*** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
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РоссияГенеральная прокуратура РФОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЛитваЛатвия
 
 
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