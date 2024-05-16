https://ria.ru/20240516/desantniki-1946306292.html

Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке

Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке - РИА Новости, 16.05.2024

Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке

Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T05:06

2024-05-16T05:06

2024-05-16T05:16

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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчеты противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск точным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами в районе Веселого и Раздоловки в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель с координатами обнаруженного противника и его склада с боеприпасами артиллеристы получили от разведчиков за две минуты до первого выстрела. "Артиллеристы-десантники отреагировали мгновенно и отправили по координатам несколько осколочно-фугасных снарядов, которыми точно поразили цели, уничтожив пехоту противника и ликвидировав склад. Задача была выполнена", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, безопасность