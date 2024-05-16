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Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке - РИА Новости, 16.05.2024
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05:06 16.05.2024 (обновлено: 05:16 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/desantniki-1946306292.html
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке - РИА Новости, 16.05.2024
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке
Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:06
2024-05-16T05:16
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
мт-12 "рапира"
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчеты противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск точным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами в районе Веселого и Раздоловки в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель с координатами обнаруженного противника и его склада с боеприпасами артиллеристы получили от разведчиков за две минуты до первого выстрела. "Артиллеристы-десантники отреагировали мгновенно и отправили по координатам несколько осколочно-фугасных снарядов, которыми точно поразили цели, уничтожив пехоту противника и ликвидировав склад. Задача была выполнена", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, мт-12 "рапира", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, МТ-12 "Рапира", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке

МО: тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивотанковые пушки МТ-12 "Рапира" в зоне специальной военной операции на Украине.
Противотанковые пушки МТ-12 Рапира в зоне специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" в зоне специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Расчеты противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск точным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами в районе Веселого и Раздоловки в ДНР", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что цель с координатами обнаруженного противника и его склада с боеприпасами артиллеристы получили от разведчиков за две минуты до первого выстрела.
"Артиллеристы-десантники отреагировали мгновенно и отправили по координатам несколько осколочно-фугасных снарядов, которыми точно поразили цели, уничтожив пехоту противника и ликвидировав склад. Задача была выполнена", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМТ-12 "Рапира"Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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