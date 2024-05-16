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Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке - РИА Новости, 16.05.2024
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке
Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:06
2024-05-16T05:06
2024-05-16T05:16
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Расчеты 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчеты противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск точным огнем уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами в районе Веселого и Раздоловки в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель с координатами обнаруженного противника и его склада с боеприпасами артиллеристы получили от разведчиков за две минуты до первого выстрела. "Артиллеристы-десантники отреагировали мгновенно и отправили по координатам несколько осколочно-фугасных снарядов, которыми точно поразили цели, уничтожив пехоту противника и ликвидировав склад. Задача была выполнена", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, МТ-12 "Рапира", Вооруженные силы РФ, Безопасность
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке
МО: тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами