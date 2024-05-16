https://ria.ru/20240516/davlenie-1946320953.html
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией
США и другие страны пытаются нагло давить на Китай, чтобы ограничить его сотрудничество с Россией, но Пекин достаточно силен, чтобы этому противодействовать,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:21
2024-05-16T08:21
2024-05-16T08:46
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и другие страны пытаются нагло давить на Китай, чтобы ограничить его сотрудничество с Россией, но Пекин достаточно силен, чтобы этому противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай с тем, чтобы ограничить Китай в маневре по сотрудничеству с нами, но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать", - сказал Песков.
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сша, китай, россия, дмитрий песков, в мире
США, Китай, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией
Песков заявил о попытках США и других стран давить на Китай из-за отношений с РФ