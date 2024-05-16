https://ria.ru/20240516/davlenie-1946320953.html

Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией

Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.05.2024

Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией

США и другие страны пытаются нагло давить на Китай, чтобы ограничить его сотрудничество с Россией, но Пекин достаточно силен, чтобы этому противодействовать,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:21

2024-05-16T08:21

2024-05-16T08:46

сша

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россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и другие страны пытаются нагло давить на Китай, чтобы ограничить его сотрудничество с Россией, но Пекин достаточно силен, чтобы этому противодействовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Конечно, есть и попытки Соединенных Штатов, других стран опять же достаточно нагло пытаться давить на Китай с тем, чтобы ограничить Китай в маневре по сотрудничеству с нами, но китайцы достаточно сильны для того, чтобы этому противодействовать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240511/partner-1945228132.html

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2024

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сша, китай, россия, дмитрий песков, в мире