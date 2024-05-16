https://ria.ru/20240516/briks-1946426471.html
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:30
2024-05-16T14:30
2024-05-16T14:30
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, брикс
В мире, Россия, Китай, БРИКС
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС
Заявление: Россия и КНР готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС", - говорится в заявлении.