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Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
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14:30 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/briks-1946426471.html
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:30
2024-05-16T14:30
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
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в мире, россия, китай, брикс
В мире, Россия, Китай, БРИКС
Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС

Заявление: Россия и КНР готовы содействовать интеграции новых государств в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны готовы содействовать интеграции новых государств-участников в существующую структуру взаимодействия БРИКС", - говорится в заявлении.
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