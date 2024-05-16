https://ria.ru/20240516/briks-1946404395.html

Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС

Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024

Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС

Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:19

2024-05-16T13:19

2024-05-16T13:19

в мире

китай

россия

брикс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Китайская сторона окажет всемерную поддержку российской стороне как председателю в объединении БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, брикс