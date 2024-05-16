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Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
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13:19 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/briks-1946404395.html
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС
Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:19
2024-05-16T13:19
в мире
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брикс
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Китайская сторона окажет всемерную поддержку российской стороне как председателю в объединении БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
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в мире, китай, россия, брикс
В мире, Китай, Россия, БРИКС
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС

Китай пообещал содействовать проведению 16-го саммита БРИКС в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Китайская сторона окажет всемерную поддержку российской стороне как председателю в объединении БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС", - говорится в заявлении.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Кремле не исключили, что Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани
14 мая, 17:32
 
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