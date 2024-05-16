https://ria.ru/20240516/briks-1946404395.html
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС
Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:19
2024-05-16T13:19
2024-05-16T13:19
в мире
китай
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_0:217:3082:1951_1920x0_80_0_0_fe5a34462f66440361dbd58606bbb7c1.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Китайская сторона окажет всемерную поддержку российской стороне как председателю в объединении БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e49d6f4ae502493ac08b0e8e8ec1c76a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, брикс
В мире, Китай, Россия, БРИКС
Китай пообещал поддерживать председательство России в БРИКС
Китай пообещал содействовать проведению 16-го саммита БРИКС в Казани
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Китай окажет всемерную поддержку России как председателю в БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Китайская сторона окажет всемерную поддержку российской стороне как председателю в объединении БРИКС в 2024 году, будет содействовать успешному проведению XVI саммита БРИКС", - говорится в заявлении.