https://ria.ru/20240516/briks-1946404113.html

Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС

Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС

Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс". РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:17

2024-05-16T13:17

2024-05-16T13:17

в мире

россия

китай

брикс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс". Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны, следуя духу БРИКС, продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, формировании глобальной повестки дня, будут динамично развивать сотрудничество в формате "аутрич"/ "БРИКС плюс", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html

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китай

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2024

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в мире, россия, китай, брикс