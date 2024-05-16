https://ria.ru/20240516/briks-1946404113.html
Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС
Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС
Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:17
2024-05-16T13:17
2024-05-16T13:17
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс". Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны, следуя духу БРИКС, продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, формировании глобальной повестки дня, будут динамично развивать сотрудничество в формате "аутрич"/ "БРИКС плюс", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html
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в мире, россия, китай, брикс
В мире, Россия, Китай, БРИКС
Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС
Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, будут динамично развивать сотрудничество в формате "БРИКС плюс".
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны, следуя духу БРИКС, продолжат способствовать повышению роли БРИКС в мировых делах, формировании глобальной повестки дня, будут динамично развивать сотрудничество в формате "аутрич"/ "БРИКС плюс", - говорится в заявлении.