https://ria.ru/20240516/bolgariya-1946521579.html

В МИД заявили о росте числа болгар-патриотов

В МИД заявили о росте числа болгар-патриотов - РИА Новости, 16.05.2024

В МИД заявили о росте числа болгар-патриотов

Болгары вопреки позиции властей страны помнят и ценят подвиг советских воинов и болгарских партизан, число таких граждан-патриотов только растёт, заявила... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:31

2024-05-16T19:31

2024-05-16T19:31

в мире

пловдив

россия

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день победы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Болгары вопреки позиции властей страны помнят и ценят подвиг советских воинов и болгарских партизан, число таких граждан-патриотов только растёт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, нынешнее руководство страны всеми способами пытается "переформатировать" День Победы в День Европы, игнорируя свои обязательства по сохранению культурных и мемориальных объектов. "Подобная линия властей не находит поддержки у сознательной части болгарского общества. Граждане помнят и ценят подвиг советских воинов-освободителей и своих партизан. Конструктивные патриотические силы набирают в стране все большую популярность. Убеждены, что голос здравомыслия в конце концов возобладает над невежеством воинствующих русофобов и их покровителей", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Он отметила, что были и акты вандализма в отношении памятников героям Второй мировой войны. "В канун праздника злоумышленники разбили плиту с надписью "Вечная память" на мемориале советским и болгарским подводникам в поселке Камчия Варненской области, залили краской список с именами погибших. В ночь на 12 мая был осквернен монумент советскому солдату на братской могиле в парке города Стара-Загора", - сообщила официальный представитель МИД. Захарова напомнила, что в Болгарии прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы. В том числе, они состоялись у братской могилы советских солдат в столичном квартале "Лозенец" и памятника советскому воину-освободителю "Алеша" в Пловдиве. Ранее о подготовке торжественной церемонии в Пловдиве сообщал РИА Новости болгарский депутат Иван Петков, который отметил, что на празднование планировали приехать жители со всей страны: из Софии, Пазарджика, Ямбола и многих других болгарских городов. По его словам, одна из целей мероприятия - продемонстрировать, что болгарское общество против сноса монументов героям Второй мировой войны. В начале 2024 года в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеша" в Музей коммунистического искусства. Активисты БСП тогда организовали протест против демонтажа. Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт в Пловдиве в 1957 году. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.

https://ria.ru/20240508/bolgariya-1944570864.html

https://radiosputnik.ru/20240508/polk-1944809886.html

https://ria.ru/20231212/demontazh-1915332578.html

https://ria.ru/20240110/pamyatnik-1920551361.html

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