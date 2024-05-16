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Британия продлила лицензию на покупку билетов у российских компаний
Британия продлила лицензию на покупку билетов у российских компаний - РИА Новости, 16.05.2024
Британия продлила лицензию на покупку билетов у российских компаний
Великобритания продлила действие генеральной лицензии, разрешающей британским физлицам и компаниям приобретать у ряда российских авиа- и железнодорожных... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:52
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2024-05-16T18:52
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Великобритания продлила действие генеральной лицензии, разрешающей британским физлицам и компаниям приобретать у ряда российских авиа- и железнодорожных компаний, находящихся под санкциями, билеты на поездки из России и по территории РФ, следует из обновлённой лицензии, опубликованной в четверг на сайте британского правительства. "16 мая 2024 года она (лицензия – ред.) была продлена, и теперь её срок истекает 23 мая 2026 года", - сказано в документе. Лицензия впервые вступила в силу в мае 2022 года, позднее её продлили до мая 2024 года. В соответствии с этим разрешением британское лицо "может приобрести у лица под санкциями или любой его дочерней компании билеты на пассажирские железнодорожные или воздушные перевозки из или в пределах России". Речь идёт о подсанкционных авиакомпаниях "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Россия", а также о железнодорожной компании "РЖД" и её дочке "Южно-Кавказской железной дороге". Для последней разрешение распространяется только на покупку билетов на поезда между Арменией и Грузией и в пределах этих стран. Вместе с этим лицензия разрешает компаниям под санкциями, британским лицам и соответствующим учреждениям "осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для приобретения билетов". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, великобритания, армения, владимир путин, аэрофлот, уральские авиалинии, в мире
Россия, Великобритания, Армения, Владимир Путин, Аэрофлот, Уральские авиалинии, В мире
Британия продлила лицензию на покупку билетов у российских компаний
Британия продлила лицензию на покупку билетов у компаний РФ под санкциями
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Великобритания продлила действие генеральной лицензии, разрешающей британским физлицам и компаниям приобретать у ряда российских авиа- и железнодорожных компаний, находящихся под санкциями, билеты на поездки из России и по территории РФ, следует из обновлённой лицензии, опубликованной в четверг на сайте британского правительства.
"16 мая 2024 года она (лицензия – ред.) была продлена, и теперь её срок истекает 23 мая 2026 года", - сказано в документе.
Лицензия впервые вступила в силу в мае 2022 года, позднее её продлили до мая 2024 года. В соответствии с этим разрешением британское лицо "может приобрести у лица под санкциями или любой его дочерней компании билеты на пассажирские железнодорожные или воздушные перевозки из или в пределах России".
Речь идёт о подсанкционных авиакомпаниях "Аэрофлот
", "Уральские авиалинии
" и "Россия", а также о железнодорожной компании "РЖД
" и её дочке "Южно-Кавказской железной дороге". Для последней разрешение распространяется только на покупку билетов на поезда между Арменией
и Грузией
и в пределах этих стран.
Вместе с этим лицензия разрешает компаниям под санкциями, британским лицам и соответствующим учреждениям "осуществлять любую деятельность, разумно необходимую для приобретения билетов".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.