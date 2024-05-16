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Эксперты МАГАТЭ не нашли следов тяжелого вооружения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:58 16.05.2024
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Эксперты МАГАТЭ не нашли следов тяжелого вооружения на Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не нашли следов тяжелого вооружения на Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперты МАГАТЭ не нашли следов тяжелого вооружения на Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили тяжелого вооружения на Запорожской АЭС или признаков запуска БПЛА с площадки объекта, говорится в заявлении агентства. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:58
2024-05-16T21:58
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
владимир путин
магатэ
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
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ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не обнаружили тяжелого вооружения на Запорожской АЭС или признаков запуска БПЛА с площадки объекта, говорится в заявлении агентства. "Эксперты МАГАТЭ совершили обход по периметру площадки и других зданий, доступ к которым им разрешен для контроля соблюдения пяти конкретных принципов защиты станции во время конфликта. Они не заметили никакого тяжелого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники", - отметило МАГАТЭ. При этом отмечается, что эксперты пока еще не получили разрешения на доступ во все помещения ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир путин, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
Эксперты МАГАТЭ не нашли следов тяжелого вооружения на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: эксперты не нашли следов тяжелого вооружения или запуска БПЛА с ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЕНА, 16 мая - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ не обнаружили тяжелого вооружения на Запорожской АЭС или признаков запуска БПЛА с площадки объекта, говорится в заявлении агентства.
"Эксперты МАГАТЭ совершили обход по периметру площадки и других зданий, доступ к которым им разрешен для контроля соблюдения пяти конкретных принципов защиты станции во время конфликта. Они не заметили никакого тяжелого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники", - отметило МАГАТЭ.
При этом отмечается, что эксперты пока еще не получили разрешения на доступ во все помещения ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарВладимир ПутинМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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