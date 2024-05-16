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Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других - РИА Новости, 16.05.2024
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14:25 16.05.2024
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Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других
Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других
РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:25
2024-05-16T14:25
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других

Россия и КНР: ни одна страна не должна обеспечивать безопасность за счет других

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.
Подписание совместного заявления об углублении отношений
Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление
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