https://ria.ru/20240516/bezopasnost-1946424406.html
Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других
Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других
РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:25
2024-05-16T14:25
2024-05-16T14:25
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай
Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других
Россия и КНР: ни одна страна не должна обеспечивать безопасность за счет других
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.