https://ria.ru/20240516/bezopasnost-1946424406.html

Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других

Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай призвали страны не обеспечивать безопасность за счет других

РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:25

2024-05-16T14:25

2024-05-16T14:25

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай убеждены, что ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны убеждены, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай