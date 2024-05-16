https://ria.ru/20240516/belorussiya-1946503594.html

Белоруссия и Азербайджан договорились о совместном производстве удобрений

Белоруссия и Азербайджан договорились о совместном производстве удобрений - РИА Новости, 16.05.2024

Белоруссия и Азербайджан договорились о совместном производстве удобрений

Белоруссия и Азербайджан договорились о совместном производстве комплексных минеральных удобрений, сообщил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:14

2024-05-16T18:14

2024-05-16T18:14

азербайджан

белоруссия

иран

александр лукашенко

ильхам алиев

минский автомобильный завод

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Белоруссия и Азербайджан договорились о совместном производстве комплексных минеральных удобрений, сообщил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко. Лукашенко в рамках своего визита в Азербайджан провел переговоры с президентом этой страны Ильхамом Алиевым. "Мы договорились о совместном производстве комплексных минеральных удобрений. Чего тут медлить? Надо делать комплексные смешанные удобрения и начинать с внутреннего рынка, чтобы Азербайджан где-то не просил какие-то удобрения, а здесь производить. У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион, а он колоссальный: Иран, Пакистан, Индия - они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные. До ноября надо продвинуться. Такие задачи были поставлены", - сказал Лукашенко по итогам переговоров. Слова президента приводит его пресс-служба. В целом Лукашенко заявил, что стороны "обсудили все вопросы, закрытых тем не было". "Это не только техника МТЗ - совместное производство, но и совместное производство техники МАЗ, пожарной техники. Производство лифтового оборудования. Старые лифты в советских домах надо менять. Мы сохранили это производство и готовы здесь с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику", - заявил белорусский президент. По его словам, Азербайджан также заинтересован в производстве подвижной железнодорожной техники - и платформ, и цистерн. Белоруссия готова поделиться своим опытом и в этой сфере. Лукашенко затронул тему сотрудничества в сельском хозяйстве: это поставки из Белоруссии крупного рогатого скота элитных пород, строительство агрогородков и инфраструктуры, создание молочно-товарных комплексов, развитие фермерских хозяйств. По его словам, традиционное направление сотрудничества - поставка лесоматериалов, причем сейчас белорусская сторона готова строить в Азербайджане деревянные дома. "Что касается фармацевтики, хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам нужны, и создавать здесь совместные производства по лекарствам и ветпрепаратам, которые мы умеем изготовлять в Беларуси", - сказал Лукашенко. Он отметил, что товарооборот между Белоруссией и Азербайджаном за 2023 год превысил 400 миллионов долларов, но стороны считают, что им по силам, пусть и не сразу, выйти на миллиард долларов. "Это будет очень крупный шаг. Может быть, в два приема мы это сделаем. Сначала в 500 миллионов мы получим товарооборот в течение года-полутора и через определенное время выйдем на миллиард. Мы сделаем для этого все. Если мы, к примеру, покупаем в недружественных странах какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны ни на что не глядя, сейчас момент, отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу", - сказал Лукашенко. -0-

https://ria.ru/20240516/malayziya-1946426597.html

https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html

https://ria.ru/20240516/belorussii-1946458100.html

азербайджан

белоруссия

иран

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азербайджан, белоруссия, иран, александр лукашенко, ильхам алиев, минский автомобильный завод