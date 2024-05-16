Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/belorussiya-1946492889.html
Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО
Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 16.05.2024
Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" будет вместе с белорусскими специалистами разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации ветеранов... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:42
2024-05-16T17:42
общество
белоруссия
россия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936560427_0:99:3308:1960_1920x0_80_0_0_b45346302990f68d6a6f6e5e3974cf4a.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" будет вместе с белорусскими специалистами разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации ветеранов спецоперации, сообщила председатель фонда Анна Цивилева в своем Telegram-канале.Она рассказала, что во время рабочей поездки в Белоруссию приняла участие в программе международного круглого стола, где обсудили создание системы комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. По ее словам, в Белоруссии сейчас многое делается в области реабилитационной индустрии, внедряются современные методики, которые опираются на академические подходы. "Совместно с коллегами будем разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации, включающей подготовку специалистов, создание центров реабилитации и методик комплексного восстановления и социализации героев СВО", - написала Цивилева. Она отметила, что наши братские страны сотрудничают по множеству направлений, поэтому и в сфере реабилитации защитников Отечества у нас огромный потенциал для партнерства. "Также фонд возьмет в работу практики вовлечения героев в активную жизнь, которые реализует Алексей Талай, белорусский спортсмен-паралимпиец, учредитель благотворительного фонда", - уточнила Цивилева.
https://ria.ru/20240515/minzdrav-1946113181.html
https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936560427_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_663475e49ac730909975f494591e540e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белоруссия, россия, сво
Общество, Белоруссия, Россия, СВО
Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО

Россия и Белоруссия вместе разработают систему реабилитации ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетеран и сотрудница службы социальных координаторов в филиале фонда "Защитники Отечества"
Ветеран и сотрудница службы социальных координаторов в филиале фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветеран и сотрудница службы социальных координаторов в филиале фонда "Защитники Отечества" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" будет вместе с белорусскими специалистами разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации ветеранов спецоперации, сообщила председатель фонда Анна Цивилева в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что во время рабочей поездки в Белоруссию приняла участие в программе международного круглого стола, где обсудили создание системы комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. По ее словам, в Белоруссии сейчас многое делается в области реабилитационной индустрии, внедряются современные методики, которые опираются на академические подходы.
Военнослужащий РФ проходит реабилитацию в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Участники СВО должны иметь приоритет на реабилитацию, заявил Мурашко
15 мая, 13:58
"Совместно с коллегами будем разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации, включающей подготовку специалистов, создание центров реабилитации и методик комплексного восстановления и социализации героев СВО", - написала Цивилева.
Она отметила, что наши братские страны сотрудничают по множеству направлений, поэтому и в сфере реабилитации защитников Отечества у нас огромный потенциал для партнерства.
"Также фонд возьмет в работу практики вовлечения героев в активную жизнь, которые реализует Алексей Талай, белорусский спортсмен-паралимпиец, учредитель благотворительного фонда", - уточнила Цивилева.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО
2 апреля, 22:57
 
ОбществоБелоруссияРоссияСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала