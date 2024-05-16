https://ria.ru/20240516/belorussiya-1946492889.html

Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО

Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 16.05.2024

Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО

Фонд "Защитники Отечества" будет вместе с белорусскими специалистами разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации ветеранов... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:42

2024-05-16T17:42

2024-05-16T17:42

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" будет вместе с белорусскими специалистами разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации ветеранов спецоперации, сообщила председатель фонда Анна Цивилева в своем Telegram-канале.Она рассказала, что во время рабочей поездки в Белоруссию приняла участие в программе международного круглого стола, где обсудили создание системы комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. По ее словам, в Белоруссии сейчас многое делается в области реабилитационной индустрии, внедряются современные методики, которые опираются на академические подходы. "Совместно с коллегами будем разрабатывать дорожную карту для выстраивания системы комплексной реабилитации, включающей подготовку специалистов, создание центров реабилитации и методик комплексного восстановления и социализации героев СВО", - написала Цивилева. Она отметила, что наши братские страны сотрудничают по множеству направлений, поэтому и в сфере реабилитации защитников Отечества у нас огромный потенциал для партнерства. "Также фонд возьмет в работу практики вовлечения героев в активную жизнь, которые реализует Алексей Талай, белорусский спортсмен-паралимпиец, учредитель благотворительного фонда", - уточнила Цивилева.

https://ria.ru/20240515/minzdrav-1946113181.html

https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

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общество, белоруссия, россия, сво