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Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
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15:52 16.05.2024 (обновлено: 15:54 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/belorussii-1946458100.html
Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией
Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией
Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией, в сотрудничестве в сфере госзакупок и закупок госкорпораций, заявила замминистра антимонопольного... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:52
2024-05-16T15:54
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией, в сотрудничестве в сфере госзакупок и закупок госкорпораций, заявила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Наталья Василевская. "Белоруссия очень заинтересована в таком рынке, как Россия - и в рынке госзакупок, и в рынке закупок госкорпораций, и вообще во взаимной торговле с Российской Федерацией", - сказала Василевская журналистам на полях всероссийского форума-выставки "Госзаказ". Она отдельно подчеркнула интерес Белоруссии, России и предприятий обеих стран к участию госкорпораций в закупках. "Здесь вопросов еще больше, чем в государственных закупках. Поэтому вот этому вопросу мы будем уделять еще первоочередное внимание", - добавила замминистра, отметив, что в сфере госзакупок "не все сделано". Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что вопрос расширения взаимного участия в госзакупках требует безотлагательно решения, потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом, и, по большому счету, это безопасность и независимость, подчеркнула замминистра.
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экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией

Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере госзакупок

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией, в сотрудничестве в сфере госзакупок и закупок госкорпораций, заявила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Наталья Василевская.
"Белоруссия очень заинтересована в таком рынке, как Россия - и в рынке госзакупок, и в рынке закупок госкорпораций, и вообще во взаимной торговле с Российской Федерацией", - сказала Василевская журналистам на полях всероссийского форума-выставки "Госзаказ".
Она отдельно подчеркнула интерес Белоруссии, России и предприятий обеих стран к участию госкорпораций в закупках.
"Здесь вопросов еще больше, чем в государственных закупках. Поэтому вот этому вопросу мы будем уделять еще первоочередное внимание", - добавила замминистра, отметив, что в сфере госзакупок "не все сделано".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что вопрос расширения взаимного участия в госзакупках требует безотлагательно решения, потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом, и, по большому счету, это безопасность и независимость, подчеркнула замминистра.
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