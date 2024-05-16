https://ria.ru/20240516/belorussii-1946458100.html

Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией

Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией - РИА Новости, 16.05.2024

Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией

Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией, в сотрудничестве в сфере госзакупок и закупок госкорпораций, заявила замминистра антимонопольного... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:52

2024-05-16T15:52

2024-05-16T15:54

экономика

белоруссия

россия

александр лукашенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Белоруссия заинтересована во взаимной торговле с Россией, в сотрудничестве в сфере госзакупок и закупок госкорпораций, заявила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Наталья Василевская. "Белоруссия очень заинтересована в таком рынке, как Россия - и в рынке госзакупок, и в рынке закупок госкорпораций, и вообще во взаимной торговле с Российской Федерацией", - сказала Василевская журналистам на полях всероссийского форума-выставки "Госзаказ". Она отдельно подчеркнула интерес Белоруссии, России и предприятий обеих стран к участию госкорпораций в закупках. "Здесь вопросов еще больше, чем в государственных закупках. Поэтому вот этому вопросу мы будем уделять еще первоочередное внимание", - добавила замминистра, отметив, что в сфере госзакупок "не все сделано". Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что вопрос расширения взаимного участия в госзакупках требует безотлагательно решения, потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом, и, по большому счету, это безопасность и независимость, подчеркнула замминистра.

https://ria.ru/20240508/sotrudnichestvo-1944810993.html

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экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко