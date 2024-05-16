https://ria.ru/20240516/belgorod-1946522197.html

Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв

Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв - РИА Новости, 16.05.2024

Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв

Два украинских беспилотника самолётного типа атаковали Белгород и Белгородский район, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:34

2024-05-16T19:34

2024-05-16T19:40

специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолётного типа атаковали Белгород и Белгородский район, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков.По данным губернатора, один беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде. Никто из жителей не пострадал, однако в одной из квартир многоквартирного дома выбило окна, а также повреждён один автомобиль. ⠀ Второй беспилотник сбит системой ПВО неподалёку от села Пушкарное.

https://ria.ru/20240516/obstrel-1946454024.html

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность