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Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 16.05.2024 (обновлено: 19:40 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/belgorod-1946522197.html
Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв
Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв - РИА Новости, 16.05.2024
Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв
Два украинских беспилотника самолётного типа атаковали Белгород и Белгородский район, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:34
2024-05-16T19:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолётного типа атаковали Белгород и Белгородский район, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков.По данным губернатора, один беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде. Никто из жителей не пострадал, однако в одной из квартир многоквартирного дома выбило окна, а также повреждён один автомобиль. ⠀ Второй беспилотник сбит системой ПВО неподалёку от села Пушкарное.
https://ria.ru/20240516/obstrel-1946454024.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Два БПЛА атаковали Белгородскую область, обошлось без жертв

Два украинских БПЛА самолетного типа атаковали Белгород и Белгородский район

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА в Белгороде
Обломки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Два украинских беспилотника самолётного типа атаковали Белгород и Белгородский район, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"Город Белгород и Белгородский район подверглись атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков.
По данным губернатора, один беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде. Никто из жителей не пострадал, однако в одной из квартир многоквартирного дома выбило окна, а также повреждён один автомобиль. ⠀
Второй беспилотник сбит системой ПВО неподалёку от села Пушкарное.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
Вчера, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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