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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 16.05.2024 (обновлено: 15:44 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/belgorod-1946452063.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:38
2024-05-16T15:44
специальная военная операция на украине
белгород
россия
белгородская область
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске третьего за 16 мая сигнала ракетной опасности по Белгороду и району появилось в 15.24 мск. Через 10 минут тревогу отменили. Также с начала суток дважды объявлялась ракетная угроза на всей территории региона."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.
https://ria.ru/20240516/obstrel-1946454024.html
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белгород, россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение о запуске третьего за 16 мая сигнала ракетной опасности по Белгороду и району появилось в 15.24 мск. Через 10 минут тревогу отменили. Также с начала суток дважды объявлялась ракетная угроза на всей территории региона.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияБелгородская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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