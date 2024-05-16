https://ria.ru/20240516/belgorod-1946452063.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:38

2024-05-16T15:38

2024-05-16T15:44

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение о запуске третьего за 16 мая сигнала ракетной опасности по Белгороду и району появилось в 15.24 мск. Через 10 минут тревогу отменили. Также с начала суток дважды объявлялась ракетная угроза на всей территории региона."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.

https://ria.ru/20240516/obstrel-1946454024.html

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